Решением столичных властей самый большой рынок Таджикистана – столичный «Корвон» закроют на два дня – 14 и 15 июня, сообщили «АП» в администрации мэра Душанбе.

Данное решение принято в связи с обеспечением безопасности и возможным возникновением проблем с общественным транспортом из-за саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам источника, остальные рынки и торговые центры Душанбе в дни проведения саммита будут работать в штатном режиме.

Между тем, как сообщил «АП» на условиях анонимности один из владельцев нескольких торговых точек в «Корвоне», на рынке сегодня утром объявили, что уже со второй половине сегодняшнего дня прекратить торговлю.

«От закрытия рынка мы несем убытки, товары залеживаются. Несмотря на то, что мы два дня вынужденно не работаем, с нас в полной мере берут арендную плату и налоги», - заявил бизнесмен.

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