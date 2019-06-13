Благодаря очередному саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 14-15 июня в Душанбе, столичные школьники, студенты с завтрашнего дня будут отдыхать три дня подряд.

Об этом «АП» сообщил начальник главного управления образования города Душанбе Мухаммадали Азизи.

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что в дни саммита передвижение по городу Душанбе будет проблемным.

«Решением министра образования и науки Таджикистана кроме занятий в школах, лицеях, вузах столицы, отменены назначенные на субботу и воскресенье консультации, дополнительные занятия и экзамены», - отметил Азизи.

При этом он заявил, что все детские сады столицы в дни проведения саммита «обязаны работать в штатном режиме, так как родители детей не освобождены от работы».

Напомним, что в соответствии с утвержденным «Учебным планом общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан на 2018-2019 учебный год» школьники учатся с 1 сентября по 14 июня (для 1 класса – до 7 июня).

По некоторым данным завтра и послезавтра также не будут работать крупные торговые центры и базары Душанбе.

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