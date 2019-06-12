Имамов Кыргызстана обязали осуществлять обряд нике (заключение брака) только по паспортам. Такое решение приняло Духовное управление мусульман страны (ДУМК), передает ИА "Ферагана".
Все обряды нике впредь должны регистрироваться в специальных журналах.
Таких журналов издано 3 тысячи штук до начала июля их раздадут имамам, которые должны будут ежеквартально отчитываться по проведению нике районному руководству, а те - областному. Итоговые отчеты будут направляться в ДУМК.
Заключать нике могут только лица, достигшие 18-летнего возраста.
Нике в Кыргызстане остается распространенным способом бракосочетания с невестой, не достигшей совершеннолетия. С 2016 года проведение нике с участием несовершеннолетних запрещено законом, однако это не позволило полностью справиться с проблемой. Некоторые имамы соглашаются провести обряд даже с похищенной девушкой. Это единственный способ «узаконить» отношения в таком случае, потому что привести жертву преступления в ЗАГС редко представляется возможным.
В норме в современной культуре считается, что нике (как и христианское венчание) не избавляет супругов от необходимости идти в ЗАГС.
Но в Кыргызстане этим правилом нередко пренебрегают, что иногда влечет негативные последствия после многих лет совместной жизни - выясняется, что по закону супруги не считаются родственниками и не имеют соответствующих прав.
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