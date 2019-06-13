АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В КЦ «Бактрия» (ул. Турсунзода, 12а) проходит выставка детского художества "Дети без границ", посвященная Международному дню защиты детей. Начало в 16:00.
- Кафе Parking (ул. Шотемура, 42) приглашает на Parking Live - уникальную возможность провести вечер четверга весело, оригинально и в отличной компании! Вас ждёт стендап от GVC Dushanbe, караоке и песни с участниками шоу «Во весь голос», танцы вместе c Lords of Dance, конкурсы и розыгрыши призов от Tcell. Начало в 18:30, вход свободный
- На международном турнире "Мемориал Валентина Гранаткина-2019" в Санкт-Петербурге юношеская сборная Таджикистана по футболу встретится с победителем пары Кыргызстан-Индия.
- 15 июня 2019 года, в 17.00 на сцене зала "Суруш Холл" своё творчество представят детские вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы, в которых принимают участие и взрослые: родители, педагоги и знаменитые кумиры - наставники юных талантов. Билеты на Фестиваль "Хафтранг" уже в продаже! Стоимость билета - 50 и 20 сомони. Для приобретения билетов звоните: (+992) 90 500 77 06
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮНЯ
1951 – Открытие института истории, археологии и этногарфии им.А.Дониша АН Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –13 ИЮНЯ
1937-1993 – Родился Народный гафиз Таджикистана Одина Хошимов
1942 – Родился ученый Теша Авазов
1948 – Родился драматург, государственный деятель Ато Хамдам
1950 – Родился писатель Чумъа Кувват.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 24-26 тепла.
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