Министерство народного образования поменяло правила приема в популярные школы Ташкента из-за того, что большинство детей, которых принимают в первый класс, не проживают на территориях, закрепленных за учебными заведениями.

При этом значительная часть из них - дети, зачисленные «по звонку». Об этом написал на своей странице глава ведомства Шерзод Шерматов.

«Ежегодно от разных лиц, работающих в «важных и влиятельных» организациях, поступают «убедительные просьбы» устроить детей в «престижные школы» города Ташкента. Директор одной из этих школ сообщила, что в прошлом году количество принятых по этим просьбам первоклассников превысило 100 человек!» - рассказал министр, обратив внимание на то, что среди директоров и учителей даже появился термин для таких детей - «позвоночники».

Шерзод Шерматов Фото международного пресс-клуба Узбекистана

Министр отметил, что такой порядок приводил к тому, что дети из закрепленных за школами микроучастков не могли устроиться в школы, а из-за переполненных классов снижалось качество обучения.

Именно поэтому были введены правила, согласно которым прием в список из 81 самых популярных школ столицы будет осуществляться только через центры госуслуг или Единый портал интерактивных госуслуг, передает ИА «Фергана».

Другое нововведение - число детей в классах будет не больше 35 вместо 45-50 учеников, как это наблюдается сейчас. Детей станут принимать по основной и дополнительным квотам. По основной квоте бесплатно будут принимать 7-летних детей, проживающих на микроучастке школы и хорошо владеющих языком обучения. Детей из других районов младше 7 лет или плохо знающих язык обучения могут принять по дополнительной квоте при условии, что в классе есть места. Прием по этой квоте будет платным - 10 минимальных размеров оплаты труда (5,7 млн сумов или $682).

Вырученные средства будут направлены на улучшение школьных условий и премии учителям и директорам.

Шерматов также уточнил, что успешные школы смогут создавать сетевые учебные заведения, что будет способствовать снижению дефицита учебных мест.

Шерматов разместил в своем посте таблицу с данными из 8 неназванных школ Ташкента, из которой видно, что в прошлом году 70-90% первоклассников были приняты из других микроучастков и в каждой из школ половина и больше из этих детей приняты «по звонку».

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