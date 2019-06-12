Антимонопольное ведомство Таджикистана внесло три компании в список хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на рынке контент-услуг.
В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана 10 июня этого года контент-провайдеры ООО «Юнифан», ООО «Интернет и мобильные технологии», ООО «Интерсолер-Т» внесены в Реестр хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на этом товарном рынке, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Согласно полученным от мобильных операторов данным, вышеуказанные компании в 2018 году оказали в совокупности 74,3% контент-услуг.
Контент - это медиаэлементы и информация (картинки, музыкальные файлы, текстовая информация (SMS, WAP-страницы и т.п.)), информация о местоположении, видеоролики, видеопоток, речевые сообщения. У контента всегда есть правообладатель.
Теперь эти три компании обязаны согласовать тарифы на контент-услуги с Антимонопольной службой.
В соответствии с законом РТ «О защите конкуренции», антимонопольный орган согласовывает и регулирует цены (тарифы) на услуги хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее и монопольное положение на рынках определенных товаров.
Контент-услуги - это услуги, оказываемые абонентам сотовой связи, связанные с предоставлением абонентам контента или услуг на базе контента. Контент-провайдер - компания или частное лицо - который занимается реализацией принадлежащего ему контента или прав на его использование абонентам сотовой связи самостоятельно, либо через оператора, агрегатора или сервис-провайдера. В случае реализации контента через оператора, оператор выплачивает контент-провайдеру часть дохода, полученного от абонентов, а контент-провайдер разделяет этот доход между рекламными площадками и правообладателями, оставляя часть дохода себе.
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Рома1
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