Сегодня в Пензе проходит «Саммит плова» - мероприятие, которое уже стало традиционным для Дня города, сообщает Penzasmi.ru.
В честь Дня России и Дня города в Пензе представители местной узбекской общины устроили фестиваль плова. Угощение готовят в огромных казанах прямо в сквере «Копилка пословиц» на улице Московской.
Плов с четырех часов утра готовят 10 поваров. Пензенцы могут попробовать несколько разновидностей блюда, в том числе — самаркандский, таджикский, хорезмский, ташкентский и праздничный. Отмечается, что многие продукты специалисты привезли из Узбекистана.
Повара готовят блюдо в нескольких казанах, в самом большом хватит плова, чтобы накормить 500 человек.
Порцию плова можно приобрести за 100 рублей. Деньги представители общины намерены передать на лечение четырехлетнего мальчика с ДЦП. Несмотря на то, что угощение раздают не бесплатно, от желающих полакомиться пловом от признанных мастеров нет отбоя. Люди даже стоят в очереди.
Площадка фестиваля плова стала местом настоящего единения культур. На традиционных музыкальных инструментах играют члены узбекской общины, а рядом поют песни на родном языке представители мордовской автономии.
«Мы проводим традиционный ежегодный фестиваль плова уже седьмой год подряд. Мероприятие проходит при поддержке фонда «Покров», - сказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.
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