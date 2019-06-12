Национальная сборная Таджикистана по футболу попала в третью корзину отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка первого раунда отборочного этапа состоится 17 июля в Дохе – столице Катара.
До очередного чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре есть еще три года, но национальные сборные Азии уже приступили к отбору. Отборочный турнир ЧМ-2022 в зоне АФК состоит из четырёх раундов.
В первом раунде, который завершился на днях, 12 худших сборных согласно рейтингу ФИФА провели первые отборочные матчи. По сумме двух встреч по системе «дома - на выезде» Монголия выиграла Бруней, Бангладеш был сильнее Лаоса, Малайзия разгромила Восточный Тимор, Камбоджа одержала победу над Пакистаном.
Впервые в групповом этапе отборочного цикла чемпионата мира сыграет сборная Гуама, обыгравшая Бутан. В противостоянии со сборной Макао победителями стали футболисты Шри-Ланки.
Во втором этапе 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию разбиваются на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир.
Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2019 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).
График матчей третьего и четвертого раундов будет определен позже.
А жеребьевка турнира второго этапа с участием 40 сборных АФК состоится 17 июля в Катаре. Сборная Таджикистана при жеребьевке попала в третью корзину вместе с командами Палестины, Индии, Бахрейна, Таиланда, КНДР, Китайского Тайбэя и Филиппин. То есть наша сборная не попадает в одну группу с этими командами.
В первую корзину попали самые сильные сборные АФК, это - Иран, Япония, Южная Корея, Австралия, Катар, ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия.
Вторую по силе корзину составили национальные команды Ирака, Узбекистана, Сирии, Ливана, Омана, Кыргызстана, Иордании и Вьетнама.
В четвертую корзину отправились команды Туркменистана, Мьяньмы, Гонконга, Йемена, Афганистана, Кувейта, Мальдивских островов и Малайзии.
В пятую, самую слабую, посевную группу вошли Индонезия, Сингапур, Непал, Бангладеш, Монголия, Гуам, Шри-Ланка, Камбоджа.
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