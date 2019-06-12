Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана в рамках своих полномочий будет контролировать и в случае необходимости содействовать в расследовании факта задержания таджикских граждан в Москве по подозрению в убийстве российского спортсмена.

Об этом на заседании верхней палаты парламента сегодня сказал Махмадсаид Убайдуллоев.

Он отметил, что посольство Таджикистана в России держит на контроле это происшествие, сообщил помощник председателя верхней палаты парламента Навруз Курбонзода.

“Преступление должно расследоваться в рамках действующего законодательства страны пребывания и международных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав человека без ущемления общепринятых прав и оскорбления человека", - сказал он.

Напомним, 8 граждан Таджикистана – уроженцев Матчинского района Согдийской области арестованы до 8 августа по подозрению в убийстве российского спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня. Спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул. После этого участники конфликта избили спутницу Чуева и других отдыхающих в парке и скрылись.

Между тем, публикация в российских СМИ снимков задержания подозреваемых с разорванными сзади брюками и спущенными трусами вызвала возмущение некоторых правозащитников.

Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию.

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