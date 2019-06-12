Граждане Узбекистана, имеющие ташкентскую прописку, при длительном нахождении в другом регионе страны могут не вставать на учет по месту пребывания. Об этом заявил начальник Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел республики Бадриддин Шорихсиев на встрече с журналистами, передает ИА "Фергана".
При этом, если жители областей находятся в Ташкенте или Ташкентской области более пяти дней, то они обязаны встать на учет по месту пребывания. В противном случае им грозит штраф до трех минимальных размеров заработной платы (МРЗП), при повторном правонарушении в течение года после применения взыскания – до пяти МРЗП. То есть максимальное наказание превысит 1 млн сумов ($120).
Отметим, что в статье 223 Кодекса Узбекистана об административной ответственности («Нарушение правил паспортной системы»), определяющей санкции за проживание без прописки или учета по месту пребывания, нет ни слова о привилегированных регионах или исключительных случаях.
Также сотрудники МВД признали наличие двойных стандартов при оформлении сделок с недвижимостью в Ташкенте, сославшись на то, что регламент был утвержден не министерством, а правительством страны. Согласно постановлению Кабмина при покупке квартиры в новостройке граждане со столичной пропиской и иногородние оплачивают различные госпошлины: ташкентцы – в размере 1 МРЗП (202 730 сумов или примерно $24), жители других регионов Узбекистана – 5% от суммы договора, но не менее 10 «минималок» (свыше 2 млн сумов или около $240).
На получение прописки в Ташкенте долгие годы существовали жесткие ограничения, хотя это противоречит Конституции республики, закрепляющей равенство всех граждан. В 2017 году ограничения смягчили, но не отменили полностью. Согласно последним поправкам граждане Узбекистана могут получить постоянную прописку при покупке любого жилья в новостройках. Иностранцы или лица без гражданства получат постоянную прописку только при условии покупки недвижимости в новостройках стоимостью не менее $81,5 тысячи.
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