Проблема коррупции в республике, особенно в фискальных и банковских органах, а не только в образовании и здравоохранении в чём очень долгое время нас пытались убедить, приобрела явно системный и хронический характер.
Эксперт «АП» рассказал, как можно бороться с коррупцией в таможенном и налоговом администрировании.
На одном из последних заседаний президент Таджикистана Эмомали Рахмон поднял крайне острую проблему коррупции в фискальных органах страны, в первую очередь Налоговом и Таможенном комитетах. А также прилюдно отчитал начальника таможенного терминала Душанбе-2, который, как оказалось, без диплома о высшем образовании и соотвествующего опыта работы был странным образом назначен на данный пост, и за короткий срок обзавёлся значительным личным капиталом и многочисленными дорогими обьектами недвижимости.
Остается только гадать, является ли этот случай единичным или скорее системным, но в любом случае президент указал руководству фискальных и банковских органов страны на проблему коррупции, а также дал срок подготовить предложения по решению проблемы.
И это, конечно, хорошо, что хотя бы глава государства озабочен серьёзностью проблемы коррупции, в то время как руководство данных органов в течение долгих лет, видимо, закрывает на это глаза (как видно из вышеуказанного примера).
Однако надо также понимать, что проблема коррупции в республике, особенно в фискальных и банковских органах, а не только в образовании и здравоохранении в чём очень долгое время нас пытались убедить, приобрела явно системный и хронический характер, и одними усилиями президента её решить будет сложно. При наличии сильной политической воли необходима также сильная команда реформаторов, слаженная и системная работа в направлении радикальной реформы всей системы таможенного и налогового администрирования.
Не стоит изобретать велосипед
Очевидно, что система назначения на высокие посты в Таджикистане является непрозрачной, система декларирования доходов отсутствует или вовсе не работает, внутренний контроль неэффективен, а неформальные платежи, коррупция и теневые потоки от экспортно-импортных операций, заниженного декларирования и налоговых платежей четко отработаны и поставлены на системный поток.
Потери от коррупции в фискальных органах для бюджета государства огромны. По очень широким оценкам, бюджет мог бы получать еще порядка 40-50% от того, что показывает официальная статистика, и это лишь, судя по примерным размерам неформальной экономики согласно последним оценкам международных экспертов.
И все это происходит в то время, когда бюджет страны так остро нуждается в увеличении доходов, чтобы обеспечить финансирование критически важных проектов экономической и социальной инфраструктуры, в том числе – Рогуна.
На фоне сложных бумажных процедур недоступного для бизнеса, прямого контакта с работниками фискальных органов, при слабом уровне развития системы электронного декларирования и автоматизации, а также при массовых освобождениях от налогов и таможенных платежей непонятного, но широкого круга субъектов экономической деятельности (от чего бюджет также не дополучает ещё порядка 30% доходов), коррупция самым очевидным образом взращивается на крайне благодатной почве.
В проблеме виноват, конечно же, не только такой вот «начальник таможни Душанбе-2», которого уволили, даже не привлекая к ответственности, проблема явно приобрела системный характер, и просить текущее руковоство исправить проблему все равно, что просить волков не есть стадо овец, которое их поставили охранять.
Однако и цена данной реформы высокая, и если удастся её эффективно решить, то можно, по крайней мере, удвоить доходы бюджета от фискальных органов, при этом, не поднимая ставок и налогов для частного сектора, как об этом просит руководство НК. Наоборот, возможно даже снижая бремя налогов для бизнеса за счет легализации потоков, более прозрачного и эффективного администрирования.
В антикоррупционной реформе фискальных органов не стоит изобретать велосипед, а лучше ссылаться и максимально использовать мировой и региональный опыт. Конечно же, некоторые чиновники правительства могут сказать что, мол, нам данный опыт не подходит, так как у нас другой контекст и условия.
Однако при наличии политической воли высшего руководства, которая была четко обозначена, при сильном желании можно сформировать независимую команду или Комитет Реформы, подотчетный напрямую президенту или премьер-министру страны, чтобы избежать давления фискальных органов, которые будут, конечно же, сопротивляться.
Сформировать сильную команду внутренних независимых экспертов из правительства, исследовательских кругов и международных консультантов, и в самый короткий срок разработать и осуществить реформу.
Очевидно, что наработки уже есть, также в правительстве есть отчёты и о реформе Налогового администрирования от МВФ с 2005 года, от МФК и ВБ от 2011 года, отчеты и предложения о реформе Таможенного администрирования от АБР с начала 2000-х годов. Все они благополучно пылятся на полках и ждут своего момента уже много лет.
Помимо этого можно также использовать последний мировой опыт.
Опыт Грузии вам в помощь
Давайте рассмотрим, как эффективно данную проблему решают в других странах, и как данный опыт можно применить в условиях Таджикистана.
Из того что сразу приходит на ум - это интересный опыт Грузии первой декады 2000 годов. О данном опыте в правительстве страны хорошо знают, так как туда ездили множество наших делегаций. За короткое время в два этапа с 2004 по 2007 и 2009 годы, новое руководство Грузии провела радикальную реформу, которая началась с нескольких шагов:
- полного увольнения скомпрометировавшего себя штата фискальных органов;
- открытого конкурсного найма нового персонала;
- сокращения персонала и за счёт этого кратного увеличения зарплаты сотрудникам (чтобы снизить мотивацию в получении коррупционных доходов);
- сокращение количества процедур, видов платежей;
- максимального упрощения порядка платежей;
- внедрения системы видеонаблюдения и усиление системы внутренного контроля с наделением этой службы максимальных полномочий в выявлении и предотвращении коррупционых сделок с участием сотрудников;
- внедрения системы анонимных жалоб и открытой горячей линии, куда может позвонить любой бизнесмен, столкнувшийся с коррупционным давлением сотрудника фискальных органов (т.н. whistleblowing), подлежащих обязательному рассмотрению;
- внедрению системы электронного декларирования, что сократило прямой контакт, а значит, и возможности коррупционных действий между клиентами и сотрудниками фискальных органов;
- параллельное усиление ответственности бизнеса за предложения коррупционного характера, и многое другое.
В плане институциональной реформы, была создана единая Служба Доходов, подотчетная Министерству финансов, чтобы политика могла диктовать администрирование, а не наоборот, как у нас.
Центры налогового и таможенного декларирования были полностью автоматизированы и переоснащены с внедрением самых последних технологий при подержке международных организаций и за счет экономии от потерь и раздутого персонала.
Кроме того, акцент налогового и таможенного администрирования сместился с малого бизнеса, сферы обслуживания и частных предпринимателей (куда налоговики направляют огромные человеческие ресурсы кошмарящих каждый день продавцов) на выявление нарушений со стороны крупных плательщиков налогов и таможенных платежей. Например, речь о крупных импортерах продуктов питания и техники, которые зачастую пользуются льготным режимом и многочисленными нерегулируемыми освобождениями, данными им по непонятным и непрозрачным критериям.
Количество налогов сократилось с 22 до 6
В Грузии, как и в ряде других стран, все ранее выданные освобождения и льготы в рамках инвестиционных соглашений и правительственных указов, часто при прямом лоббировании бывших членов правительства и парламента, были отменены и заново пересмотрены на основе новой методологии и системы критериев экономической и общественной пользы для страны.
Отмена льгот крупным плательщикам фискальных платежей позволила в самое короткое время резко увеличить доходную базу бюджета, снять пресс давления на малый бизнес и за счет этого сократить персонал фискальных служб, а также сделать систему мониторинга возможных нарушений более прозрачной и понятной. Что в свою очередь, сократило ресурсы фискальных органов для мониторинга возможных правонарушений.
Кстати, в Таджикистане с конца 2006 года, согласно рекоммендации МВФ, также создан и работает отдел крупных налогоплательщиков, однако, судя по результатам, работает он, видимо, не эффективно.
Подытожим. В результате реформы в Грузии количество налогов сократилось с 22 до 6, налоговые доходы к ВВП выросли с 15 до 22 процентов, а уровень реальных к потенциальным доходам вырос с 35 до 85%, т.е. если ранее только треть реальных доходов декларировалась, то после реформы только 10-15% доходов оставались невыявленными.
Кстати, если у правительства страны есть реальный интерес к опыту Грузии, то они могли бы нанять команду компании «Реформатикс» из бывших членов правительства этой страны, которые сейчас активно помогают применять опыт Грузии в антикоррупционной реформе фискальных органов в других странах, например, недавно в Казахстане.
Ключевые принципы
Опыт Грузии не уникален, как это принято считать. Может быть менее радикально, но примерно по такому же сценарию развивались реформы налогового и бюджетного администрирования в Уганде, Либерии, Мексике, Армении, Гвинеи и многих других стран мира. Принцип и последовательность всегда были идентичны: максимальное упрощение политики, видов платежей и порядка уплаты; отмена сомнительных освобождений, унификация процесса мониторинга, усиление внутреннего контроля и реформа институтов.
А также: система найма, продвижения по службе, и декларирования доходов, сокращения сотрудников на основе переаттестации и смещения акцента проверок с малого бизнеса на крупных плательщиков, и, наконец, автоматизация, и полная прозрачность процессов взаимооотношений фискальных органов и плательшиков.
Со временем за счет роста доходов от более эффективного администрирования появилась возможность сократить бремя налогов на бизнес, что стимулировало резкий рост легальной налоговой базы и сократило уклонение и уход от налогообложения.
Примерно эти же ключевые принципы предотвращения коррупции в налоговом администрировании применимы к таможне, и перечислены в коммюнике лидеров большой двадцатки развитых стран по итогам саммита в 2017 году. А именно: внедрение системы контроля на основе рисков, внедрение системы соблюдения честности и порядочности на основе четких и неизбежных санкций дисциплинарного, административного и уголовного характера в отношении всех без исключения сотрудников, уличенных в коррупционных деяниях.
Внедрение системы прозрачности в подаче и рассмотрении жалоб на коррупицонное давление, автоматизация бизнес процессов и системы декларирования, реформа и модернизация системы принятия решений, реформа управления кадрами через внедрение системы справедливого, прозрачного найма, продвижения по службе. Исключение конфликта интересов, когда два, и более родственников работают в одной структуре, и усиление и наделение сильными полномочиями системы внутреннего аудита и предотвращения коррупции.
Очень хотелось бы надеяться, что ответственные работники фискальных органов и команда правительства оправдают доверие президента и подготовят пакет системных реформ фискальных органов на основе вышеописанного лучшего мирового опыта налогового и таможенного администрирования, а не ограничатся как обычно разовыми акциями, красивыми отчетами о проделаной работе и увольнением крайних. Ибо польза от данной реформы очень высока, а именно возможность резко увеличить доходы бюджета без увеличения и в последующем даже облегчении бремени для налогоплательщиков и малого бизнеса.
А это означает - создание рабочих мест, поддержка стратегии правительства, и финансирование так остро нужных стране проектов инфраструктуры и национального развития.
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qe ruv1
РТ абсолютно рисковая страна, на которые нынешнее руководство «мегарегулятора» не только не способно как-то повлиять, но даже и не может хоть как-то спрогнозировать. Причина тут простая – сытый голодного не поймёт. Если бы взгляды были иными, то перед властями стояла бы задача не посадить все население на кредиты – розничные и ипотечные, а создать экономические условия, позволяющие этому самому населению заработать достаточно средств как на текущие расходы, так и на покупку достойного жилья без помощи наживающихся на этом финансовых посредников. Не увеличивать налоги и акцизы и плату за лицензии, а наоборот, снижая их, стимулировать выход из серой зоны бизнес, который бы работал по принципу – «Заплатил налоги и сплю спокойно». Предприниматель, вовремя заплативший налоги никаким проверкам больше не должен быть подвержен! Государство душит себя руками своих же погрязших по уши во взятках чиновников и никак не хочет этого признать НА ДЕЛЕ! Как обычно читать и слушать выступления всевозможных руководителей, когда за потоком обильного словоизлияния нет ничего дельного. Одна пустая болтовня о борьбе с коррупцией. Тогда почему ничего не предпринимая, государство хочет хороших показателей? Одним цементом сыт не будешь. Да и развивающиеся цементные заводы принадлежат олигархической верхушке из числа приближённых. В РТ назрело время революционных преобразований. Дальше так жить невозможно
qe ruv2
Геноцид бизнеса со стороны тех, кого мы называем государством, которое делает бизнес в стране малопригодным. Вмешиваясь в предпринимательскую активность человека отторгает его экономическую деятельность, делая её малопригодной, впрочем, как и другие необходимые вещи для процветания, как частная собственность, экономическая свобода и верховенство права. Само государство является тормозом развития и не только экономики, но и науки, образования (повышение цены на Инет), технологий и всего остального. За почти 30 лет «независимости» в стране наблюдается ухудшение по всем показателям, по сравнению с советским периодом. В стране укоренились феодалы с родоплеменными отношениями, которые ведут свой бизнес под государственными вывесками, выдавая себе многочисленные льготы. С народа же собирают дань в виде огромных налогов и всевозможных тарифов и акцизов, которые постоянно растут. Всё это дополняется взятками этим государственным «бизнесструктурам». Человек свободного труда, предприниматель, не может определять свой собственный доход, т.к. к нему в любую минуту могут прийти вымогатели от государства под любым предлогом. Государство ведёт бизнес, монополизировав все ключевые позиции экономики. Но жизнь показывает, что небольшая кучка бизнесменов от государства не может развивать экономику страны. Страна вынуждена влезать в непосильные долги и расплачиваться за них будут и простые люди, и национальными ресурсами.
Эта группа людей создала все условия только для себя, считая государство своей собственно кубышкой. «Управление» экономикой сведено к манипуляциям единственному в стране статагентству, которое услужливо рисует приятные глазу руководства страны цифры. В итоге нет никаких условий для инвестиций и для бизнеса, деловой климат в стране подорван полностью. Государству в таком виде никто не верит. Система не меняется и всё больше закручивает гайки.
qe ruv2
«Серая» экономика намного больше, чем думает правительство, и без нее, уровень жизни огромной доли населения просто рухнет. Суть в том, что они убили рынок. Корневая проблема РТ в чрезмерной зарегулированности всего и вся. Несоблюдение государством своих же законов. Бизнес служит козлом отпущения в стране. У бизнеса отнимают деньги под любым предлогом, под видом «добровольных» отчислений, которые невозможно отказать, наряду с чиновничьим произволом. Происходящие на текущий момент процессы в экономике РТ – это процесс ее постепенной, но неуклонной деградации в результате действий как нынешней законодательной, так и исполнительной ветвей власти. В результате текущей проводимой экономической политики, власти делают всё, чтобы кризис наступил как можно быстрее. Как хорошо известно, если в политике что-то происходит, то можете быть уверены, что так оно и было задумано. Но это касается развитых, более, менее стран. Происходящие процессы в РТ больше похожи на то, что там вообще никто наверху ничего не думает и всё спущено на самотёк. Поэтому проводимый нынешним руководством курс можно рассматривать как политику, направленную на дальнейшее разрушение. Усиление налогового бремени при одновременной деградации экономики и минимуме рабочих мест, а также сокращение доходов и снижение уровня жизни самых широких слоев населения являются яркими и наглядными практическими тому доказательствами. Реального ВВП, несмотря на громкие заявления о 7% так и нет. В денежном выражении, 50% из него, почему-то включается доля переводов мигрантов, и зачислены, как реальный экономический показатель, а остальное было нарисовано с помощью инфляции. Хотя эти деньги были заработаны не в экономике РТ. Были ли после этого какие-то оргвыводы? Да никаких. За почти 30 лет независимости 3 млн граждан (официальная статистика) оказались за чертой бедности. По неофициальной – все 5 млн. т.е. половина населения. Самое плохое то, что в РТ не признаётся объективная реальность. Любые проводимые сравнения скорее напоминают целенаправленные манипуляции цифрами или обыкновенное жульничество. Стоит подкрутить цифры, и индекс нищеты снижается, действующие политики переизбираются на новый срок, в то время как очень многие не имеют работы, ничего не получают от своих сбережений и слишком много платят за продукты, одежду, лекарства, медицинское обслуживание, обучение, транспорт и т. д. Общественные богатства перераспределено в пользу узкого круга приближенных к власти лиц. Основной рост экономики фактически должен быть достигнут за счет развития малого и среднего бизнеса, как это происходит во всех развитых странах. Но в РТ ставка сделана на монополизацию экономики отдельными приближёнными лицами и служит для их интересов. А вся деятельность власти на данном этапе сведена к вопросу - где взять денег, чтобы платить по международным долгам. Негде. Никто больше одалживать РТ не хочет. В ход пошёл золотой запас. Пришлось продать тонну золота. Чтобы не печатать сомони, повышают налоги, акцизы и цены на лицензии, тем самым, изымая деньги в казну. Инвестор не выстраивается в очередь к РТ, т.к. считает страну высокорискованной, при полном отсутствии рынка. Вот и вся политика.
Рома2
Все это чудненько. Но в Грузии знаете что, в первую очередь, сделало новое руководство (Саакашвили, если кто подзабыл)? Он сменил Минфин. Вот так вот просто. В Таджикистане готовы к такому шагу? Сменить Минфин, Минздрав и Минобр. Далее МВД и Генпрокуратуру. Нет? Тогда ждём смены руководства и приход нового :))
consultant3
I v samom dele vse narabotki byli sdelany uzhe davno mezhdunarodnymi organizaciyami. A politiczeskoy voli do sikh por net ni grama.