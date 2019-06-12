В одном из самых известных музеев мира – парижском Лувре – в 2021 году пройдет выставка исторических артефактов Узбекистана. Работой по организации экспозиции занимаются, кроме представителей музея, посольство центральноазиатской республики во Франции и Фонд развития культуры и искусства при узбекском Министерстве культуры, сообщает ИА Фергана.

В рамках подготовки к мероприятию во Франции состоялось совещание Научно-организационного комитета выставки, в котором, помимо сотрудников Лувра и узбекских искусствоведов, приняли участие международные эксперты – представители российских Эрмитажа и Государственного музея Востока.

Как отметил профессор исследовательского учреждения Collège de France Франц Грене, в ходе заседания был решен вопрос по выбору артефактов, обсуждены детали, касающиеся научного каталога и реставрации экспонатов. По словам эксперта, предстоящая выставка станет самой большой во Франции экспозицией, посвященной Узбекистану. Артефакты какого именно исторического периода будут представлены в парижском музее, не уточняется.

«Подобная выставка в Лувре открывает перед Узбекистаном возможность для продвижения своего богатого и древнего культурного наследия за рубежом. Думаю, что это будет значимое событие как для Узбекистана, так и для Европы», — заявил представитель Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

Следующее заседание Научно-организационного комитета выставки состоится в начале 2020 года в Ташкенте.

Лувр – одна из самых знаменитых достопримечательностей Парижа. В музее хранятся более 400 тысяч предметов искусства, из них 35 тысяч экспонируются. Ежегодно музей посещают около десяти миллионов туристов.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Узбекистана и Лувром был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию в октябре прошлого года.

Ранее в Ташкент приезжала группа экспертов из Лувра во главе с директором департамента исламского искусства музея Яником Линцем. Французские специалисты изучали и отбирали экспонаты для будущей выставки. Делегация посетила больше десяти музеев, в том числе Государственный музей истории, Государственный музей искусств, Музей истории Самарканда «Афросиаб» и Бухарский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Также сообщалось, что парижский музей поможет Узбекистану готовить музейных специалистов, в частности, экспертов в вопросах хранения и реставрации экспонатов.