Родственники людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами, годами и десятилетиями живут в мучительной неизвестности. Они пытаются всеми средствами узнать о судьбе близких, но зачастую эти усилия оказываются безрезультатными. На сегодняшний день открыто более 10 тысяч дел о пропавших без вести в ходе сирийского конфликта. При этом бесследное исчезновение людей - трагическая реальность всех вооруженных конфликтов, передает Служба новостей ООН.

Проблему пропавших без вести обсуждали сегодня члены Совета Безопасности ООН, которые приняли первую в истории резолюцию, содержащую призыв к сторонам всех вооруженных конфликтах положить конец такой практике в соответствии с их обязательствами в рамках международного гуманитарного права.

«Совет Безопасности ООН призывает стороны вооруженных конфликтов принимать все меры, необходимые для активного розыска пропавших без вести лиц, обеспечивать возвращение их останков и отчитываться о пропавших без вести лицах, и создавать надлежащие каналы, позволяющие поддерживать связь с семьями в процессе поиска…», - говорится в принятой резолюции.

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Члены Совбеза призвали уделять самое пристальное внимание случаям пропажи детей в результате вооруженного конфликта, а также регистрировать личные данные задержанных и арестованных, включая военнопленных. Совет Безопасности ООН призвал все противостоящие стороны разыскивать и извлекать останки умерших, идентифицировать их, наносить на карту места захоронения, почтительно относиться к найденным останкам и по возможности возвращать их родственникам.

Приветствуя новую резолюцию Совбеза, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рина Гелани заявила, что сегодня многие люди оказываются в руках воюющих сторон и содержатся в секретных местах без связи с внешним миром. Другие становятся жертвами внесудебных казней. Их тела нередко сбрасывают в безымянные могилы.

В числе пропавших без вести – не только комбатанты, но и гражданские лица, похищенные или убитые во время боевых действий.

«Каковы бы ни были обстоятельства исчезновения людей, их семьи пребывают в полном отчаянии, не зная о судьбе и местонахождении своих близких», - сказала представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. 

Рина Гелани подчеркнула, что точных цифр пропавших без вести нет, но они без всякого сомнения огромны.

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«Например, Международный комитет Красного Креста открыл более 10 тысяч дел, связанных с бесследной пропажей людей в ходе сирийского конфликта», - отметила Рина Гелани.

Перед членами Совбеза выступил также президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, который заявил, что в последние годы в ходе вооруженных конфликтов бесследно пропадают все больше и больше людей. Только в 2018 году в МККК было зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев пропажи людей во время войны.

«Мы знаем, что эта цифра - только верхушка айсберга и она не отражает истинных масштабов проблемы…», - сказал Петер Маурер. Он выразил благодарность Кувейту как председателю Совбеза за организацию заседания и приветствовал принятие первой резолюции, посвященной людям, пропавшим без вести в ситуации конфликта.