«Твиттер» некоторые специалисты сравнивают с барной стойкой, где люди обмениваются краткими сообщениями с незнакомцами, упражняются в юморе и могут встретить настоящую знаменитость. Одним существенным различием между Твиттером, где всего около 300 миллионов аккаунтов, и Фейсбуком с его миллиардами пользователей можно назвать то, что Твиттер – эта платформа, соединяющая не людей, а идеи.

Действительно, Твиттер, где пользователь ограничен текстом в 280 знаков, но может посылать фотографии, хэштеги, линки и видео, мгновенно мобилизует популярные – «trending» – топики.

Ограничение в объеме текста не разрешает многословно рефлексировать, заставляет думать кратко и оперативно и стимулирует креативный вид письма. Да, и, конечно, здесь редко встретишь бессмысленные фотографии завтраков или пейзажей, а также селфи. Пользователь может выбрать анонимность и «прикольный ник», а также не имеет права редактировать импульсивный твит, что делает обмен сообщениями еще более увлекательным занятием.

Поэтому, наверное, здесь можно подписаться на действительно интересных людей: от мировых лидеров, как Дональд Трамп, Папа Римский, Дмитрий Медведев и Касым-Жомарт Токаев (а также главы 125 стран), до ученых как Ричард Докинс или Стивен Пинкер, писателей как Стивен Кинг или других известных личностей как, например, Ян Бреммер.

Здесь же легко можно, используя поисковую функцию, которая практически не работает в Фейсбуке, найти дискуссии (с участием всех этих знаменитостей) на любые трендовые темы, часто политические и образовательные (Твиттер используется как эффективный инструмент обмена знаниями в университетах) или юмористические треды и мемы. Ну и, наконец, вспомним, другую особенность Твиттера, которая проистекает из умения распространять идеи – способность политической мобилизации, протестированную во многих современных революциях и движениях: от арабской весны до #occupywallstreet и #metoo. И Твиттер, в отличии от Фейсбука, пока еще не был замечен в громких скандалах с утечкой данными пользователей.

Тем более интересно, почему Твиттер так мало развит в Центральной Азии, где власти часто ограничивают политические дискуссии через запрет платформ, как Фейсбук или Вотсапп, но редко применяют карательные меры в отношении Твиттера. Хотя в Казахстане и Кыргызстане Твиттером пользуются десятки тысяч людей, в целом, он все еще уступает другим социальным сетям, а в остальных странах региона пользователи Твиттера, можно сказать, знают друг друга в лицо, по аккаунту.

Слушают поп и читают Обаму

Согласно статистике от Статиста, в апреле 2019 года в США было зафиксировано почти 50 миллионов пользователей Твиттера, что больше Японии, занимающей второе место, на дюжину миллионов. Россия с 10 миллионами пользователей Твиттера замыкает пятерку.

В целом, по миру приблизительно 330 миллионов людей пользуются Твиттером хотя бы раз в месяц, хотя в сети зарегистрированы более 1.3 млрд. аккаунтов.

Каждый третий активный пользователь Твиттера следит за твитами Кэти Перри и Джастина Бибера, между которыми, в тройке самых популярных страниц в Твиттере, находится Барак Обама; нетипично, когда политик столь популярен в социальной сети. Трамп, хотя и пишет часто всякую ерунду в Твиттере, наполовину уступает Обаме по количеству фолловеров.

В Твиттере Центральной Азии любят боксера и боксершу

Спортсмены среди пользователей Твиттера в Центральной Азии являются самыми популярными – в Кыргызстане обожают свою боксершу Валентину Шевченко, в Казахстане тоже любят бокс, особенно Геннадия Головкина, а в Узбекистане популярен, как ни странно, нигерийский футболист Питер Одемвинге, родившийся когда-то в Ташкенте в семье местной татарки и студента из Нигерии. У каждого из боксеров, к слову, по полмиллиона и больше подписчиков.

Десятка самых популярных страниц Центральной Азии в Твиттере по состоянию на 12 июня 2019 года, выглядит так:

Валентина Шевченко, Кыргызстан, 678 828 последователей,

Город 312, Кыргызстан, 665 590

Геннадий Головкин, Казахстан, 568 817

Казахстан, Казахстан, 387 861

ТенгриНьюз, Казахстан, 339 360

Новости КТК, Казахстан, 322 522

Эйр Астана, Казахстан, 271 509

Портал eGov, Казахстан, 267 974

Кселл, Казахстан, 260 527

Питер Одемвинге, Узбекистан, 232 231

Твиттер Казахстана

Больше всех в регионе Твиттер любят нетизены Казахстана. Отчасти, сравнительную активность пользователей из Казахстана можно объяснить дешевым и доступным интернетом, а также финансовыми возможностями жителей страны покупать электронные гаджеты.

Финансовые условия и доступность интернета открывают дорогу и к повышению грамотности в сети. Все больше и чаще пользователи социальных сетей из Казахстана переносят рассуждения на актуальные темы своего общества в Твиттер.

Но, в целом, не только по количеству пользователей, но и по активности, Твиттер в Казахстане уступает другим социальным сетям. Казахстан является единственной страной региона, чьи статистические данные ежемесячно опубликуются агрегатом статистики по социальным сетям Social Bakers.

Согласно апрельскому отчету этого агрегата, например, количество интеракшнз между топ-20 аккаунтов казахского Твиттера и их читателями уступает аналогичной деятельности в Фейсбуке в 50 раз, а в YouTube и вовсе в 120 раз! Причем, только одна треть этого интеракшнз приходится на ответы постам, а 60% из них просто лайки. Меньше каждый десятый пост получает ретвит. Администраторы 20 самых популярных страничек в казахском сегменте Твиттера отвечают своим подписчикам в три раза реже, чем в Фейсбуке.

Твиттер Кыргызстана и Узбекистана

Два самых популярных Твиттер-аккаунта региона приходятся на Кыргызстан – помимо обворожительной Валентины Шевченко, на которую в Твиттере не подписаться грех, успехом также пользуется канал бишкекской рок-группы «Город 312».

Между количеством фанов русского рока с кыргызским оттенком и третьего по популярности аккаунта «Кактус Медиа» – огромная пропасть. Несмотря на это, почти 100 000 подписчиков – это достаточно хороший показатель для СМИ региона, тем более для страны с шести миллионами населения.

А в узбекском Твиттере самым популярным СМИ является канал сайта kun.uz с почти 24 тысячами фолловеров – это в два раза меньше, чем у узбекской дочки Билайна; в шесть раз меньше, чем у американской актрисы, уроженки Ташкента Миланы Вайтруб; и в 10 раз меньше, чем у Питера Одемвинге, другого уроженца Ташкента, футболиста сборной Нигерии. Оба лидера узбекского сегмента Твиттера покинули солнечную республику еще в детском возрасте, но остаются с ней на Твиттер-связи!

Твиттер Таджикистана

В Таджикистане Твиттером практически никто не пользуется, кроме нескольких политических активистов и беженцев в Европе, чьи посты набирают только несколько лайков, опрокидывая все надежды на «мобилизационный ресурс» Твиттера.

Но даже такая спорадическая активность таджикских пользователей Твиттера, которые, в основном, пишут на английском для столь же малого количества исследователей и западных журналистов, изучающих Таджикистан, становится причиной частой блокировки Твиттера, наряду с другими социальными сетями в Таджикистане.

По данным международной организации Datareportal, в Таджикистане насчитывается 210 тыс. пользователей социальной сети Фейсбук, 360 тыс. Инстаграм и 6,8 тыс. таджикистанцев зарегистрированы в Твиттер.

Самим популярным аккаунтом в таджикском сегменте Твиттера является аккаунт таджикской службы Радио Свободы, у которого меньше чем 6000 фолловеров.

К примеру, на страничку Радио Озоди в Фейсбуке подписаны более 163 000 человек, Одноклассников у них немножко больше – более 190,000, а на их канал в Youtube подписано почти 715 000 человек.

Нечего писать про Твиттер в Туркменистане

Про Туркменистан и Твиттер не будем писать, вы сами и можете посмотреть их статистику, вот тут.

Туркменистан вообще находится в списке худших двух стран мира по проникновению социальных сетей, меньше только у Северной Кореи. А по росту количества пользователей находится на третьем месте в мире с конца.

(Не)популярность Твиттера в ЦА

Трудно найти точное количество пользователей Твиттера по странам нашего региона в открытом доступе, но ясно одно – Твиттер по популярности оглушительно проигрывает ВКонтакте, Одноклассникам, Инстаграму и Фейсбуку. Если принять во внимание, что, согласно данным отчетакомпании We Are Social, в 2018 году в Центральной Азии только 16% населения пользовались любой из социальных сетей, то количество любителей Твиттера в регионе вообще мало.

Почему же в регионе не спешат к Твиттеру? Возможно, играет роль тот факт, что Твиттер по-настоящему интересен англоязычными твитами (хотя бы того же Трампа или Бреммера). И хотя в России Твиттер популярнее, чем в Центральной Азии, самые интересные дискуссии, особенно на политические и образовательные темы, на русском языке происходят, наверное, в Фейсбуке и все чаще – в Телеграме. Отсюда понятный вакуум информации среди пользователей Центральной Азии о привлекательных особенностях Твиттера.

Вдобавок к этому, можно говорить и о специфическом интересе у пользователей соцсетей в Центральной Азии, где платформы рассматриваются как семейные посиделки или многолюдные тои, а не барные стойки. Люди согласны потратить время и деньги, чтобы зайти в те ресурсы, где у них есть друзья, родственники и знакомые. Они фолловят своих друзей, а не мыслителей или писателей.

По статистике, у почти 400 миллионов аккаунтов в Твиттере, а это одна треть всех существующих аккаунтов в Твиттере, вообще нет подписчиков. Зачем идти в сеть, где почти никто никого не знает, и где пишут про политику или делятся ссылками на новости из англоязычных ресурсов?

Политизированность Твиттера также отталкивает массы, так как в большинстве своем социальными сетями пользуется молодежь, которые в интернете ищут развлечение – красивые фотографии, например, а не упражнения в остроумии по поводу несуществующей интриги в выборах Токаева. Надо ли говорить, что каждый четвертый верифицированный аккаунт в Твиттере принадлежит журналисту, отсюда, кстати, мгновенность Твиттера, где новости узнать гораздо проще и быстрее, чем в переполненном шумом и гвалтом Фейсбуке.

Ограниченные функции Твиттера в публикации текстов и визуальных материалов, а также отсутствие групп также не добавляют любви к нему среди наших пользователей.

Это печально, потому что Твиттер – отличный ресурс для обмена знаниями, отсекающий многое лишнее и наполняющий новыми идеями.