В компании WhatsApp намерены подавать судебные иски против пользователей этого интернет-коммуникатора, которые нарушают правила пользования программой. При этом компания, принадлежащая Facebook, намерена искать доказательства такой деятельности и "за пределами платформы". Об этом сообщается на официальном сайте приложения.
«Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг»,— сообщается на сайте мессенджера.
Как подчеркнули в компании, доказательства нарушений будут искать «и за пределами собственной платформы». Речь, к примеру, идет о публичных заявлениях компаний о возможности использовать мессенджер для рассылок. К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы «миллион аккаунтов», владельцы которых нарушали правила, указали в WhatsApp.
В компании пояснили, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.
WhatsApp – бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложением пользуется больше миллиарда человек. Компанию основали Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Главный офис расположен в США.
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