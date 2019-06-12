Министерство образования и науки Таджикистана официально заявило о причинах продления учебного года в школах страны.

Пресс-служба ведомства опубликовала на сайте НИАТ "Ховар" комментарий "в связи с распространением за последние недели слухов и домыслов среди гражданского общества, в информационных сайтах и социальных сетях вокруг продления до 14 июня срока обучения в учебных заведениях".

Минобрнауки также призвало работников различных отраслей, учителей, родителей, учащихся и студентов, представителей СМИ и, в целом, гражданское общество, "не создавать излишнюю шумиху вокруг инициативы министерства".

Мы решили привести полный текст данного комментария:

"Во-первых, всем должно быть известно, что с целью продления бюджетного времени в учебных заведениях было подписано постановление Правительства Республики Таджикистан от 25.09.2018 №484 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 июня 2016 года, №237 «Об образцовом положении общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан», который разработан на основе заключений соответствующих министерств и ведомств, особенно Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и Министерства юстиции.

Во-вторых, необходимо знать, что на основе этого документа утверждено решение коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан об утверждении «Учебного плана общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан на 2018-2019 учебный год» от 01.10.2018 №18/39 и направлен во все учебные заведения.

Согласно этому документу в общеобразовательном обучении, как и прежде, восстановлены четыре четверти, осенние, зимние, весенние и летние каникулы, учебный год установлен с 1 сентября по 14 июня (для 1 класса – до 7 июня).

Одновременно сообщаем, что в соответствии с упомянутым Постановлением Правительства Республики Таджикистан и коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан, подписано Распоряжение Министра образования и науки Республики Таджикистан от 10.10.2018 г. №6493 «О выполнении постановлении Правительства Республики Таджикистан от 25.09.2018 г. № 484».

Согласно этому распоряжению Академией образования Таджикистана, Институтом развития образования имени Абдурахмона Джами, Республиканским учебно-методическим центром Министерства образования и науки Республики Таджикистан было предложено, чтобы в двух продлённых неделях 2018-2019 учебных годов проводить дополнительные занятия по каждому имеющемуся предмету по расширенным в учебной программе темам или по актуальным в современный период предметам, особенно по естественным наукам и математике, преподаватели должны подвести итоги каждого предмета.

Начиная с 2019-2020 учебных годов будет разработана новая учебная программа, также дополнительные материалы для учителей, которые будут предоставлены во все управления и отделы образования и учебные учреждения.

В связи с этим, размышления о том, что, якобы, «в учебных заведениях занятия согласно плану закончились 25 мая и учащиеся проходят повторный курс», не имеют оснований. Только некомпетентный и неспособный учитель, если в классном журнале отметил праздничные дни, может допустить такую ошибку и ощутить нехватку учебных материалов.

"Демография не позволяет иначе"

Как мы уже отметили, практически срок обучения (без каникул и праздников) охватывает примерно 34 недели, и действующие учебники также разработаны с учётом этих учебных часов. Но, к счастью, знайте, что в рядах работников министерства образования нашей страны такие учителя встречаются крайне редко.

Вам должно быть известно, что ранее в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинались 1 сентября и завершались 7 июня. Продолжительность учебного года охватывала 34 учебных недели (в первых классах – 33 недели), однако в связи с тем, что 12 дней приходились на праздничные дни, практически учебный год составлял 32 недели.

Также учебный год разделялся на два полугодия: первое полугодие с 1 сентября по 31 декабря, второе полугодие – с 1 февраля по 7 июня. В течение учебного года для учащихся было установлено два периода каникул – с 1 по 31 января — зимние каникулы и с 7 июня (без учёта периода экзаменов) по 31 августа – летние каникулы, что был связано с ограничением подачи электроэнергии.

Наряду с этим доводим до вашего сведения, что изучение учебных планов и программ различных стран показало, что время, срок начала и окончания обучения в каждой стране зависит от их реальных возможностей.

В частности, срок обучения составляет в Англии – 200 дней, в Канаде – 187 дней, в Турции 185 дней, в Бельгии – 185 дней, в Дании – 205 дней, в Тайване – 205 дней, в Индии – 185 дней, в Индонезии – 182 дня, в США – 180 дней, в Китае – 180 дней, в Испании – 175 дней, в Португалии – 175 дней и во Франции – 170 дней, что соответствует географическому положению, экономической и социальной обстановке.

В этих странах летние каникулы продолжаются от 6 до 13 недель, запланированы осенние, зимние и весенние каникулы и составляют, соответственно, от 45 до 60 дней.

Для сравнения можно отметить, что в нашей республике учебный год без осенних, зимних и весенних каникул (27 дней), также праздников (12 дней) составляет с 1 сентября по 14 июня всего 204 дня или примерно 34 недели.

Одновременно необходимо знать, что во всех странах начало и конец учебного года приходится на разные даты. Например, в австрийских учебных заведениях занятия начинаются 7-14 сентября, в Бельгии — 1 сентября, в Дании — 11 августа, во Франция — 2 сентября, в Германии – в августе, в Италии — 8-17 сентября, в Нидерландах — 18-25 августа, в Норвегии — 22 августа, в Испании — 5-15 сентября, в Англии — 1 сентября, в Китае — 16 августа, в Индонезии –3 августа. Также занятия завершаются в австрийских учебных заведениях 1-8 июля, в Бельгии — 30 июня, в Дании — 26 июня, во Франции — 4 июля, в Германии – в июле, в Италии — 6-16 июня, в Нидерландах — 10-17 июля, в Норвегии — 23 июня, в Испании — 19-23 июня, в Англии — 20-22 июля, в Китае — 1 июля, в Индонезии — 9 июня.

С другой стороны, необходимо знать, что в Европе и Америке благоприятная демографическая ситуация, малое количество население, и эти страны смогут восполнить учебный бюджет за счёт продолжительности определенного академического дня, поскольку уроки длятся с 8:00 до 15:00 и более. Однако в Республике Таджикистан численность населения высока и поэтому занятия начинаются в 8:00 и продолжаются до 19:00 в две смены.

"Продление обучения - приближение к международным стандартам"

В связи с этим таджикские учащиеся не имеют возможности полностью использовать учебное время за счёт продолжительности учебного дня, из-за чего возникают проблемы с рациональным использованием времени.

Поэтому возникла необходимость продления нормативов не за счёт продления учебных часов за каждый день, а за счёт продления учебных дней, и, соответственно, учебного года.

В целом, социально-экономический прогресс в стране, снятие ограничения на подачу электроэнергии, равнение на мировые стандарты образования, принятие во внимание замечаний партнеров по развитию в связи с ограниченным бюджетом таджикских учащихся (в частности, замечания международных финансовых организаций о нехватке учебного времени в Таджикистане по сравнению с другими странами СНГ и развитыми странами в диапазоне от 18 до 25 процентов) привели к тому, что назрела необходимость пересмотра бюджета времени и сроков образования общеобразовательных учреждений, а также начальных, средних и высших школ, и теперь это стало реальностью.

Иными словами, продление срока обучения до 36 недель, из которых около двух недель приходятся на праздничные дни и 4 недели — на каникулы, позволили таджикским учёным приблизить сроки обучения к международным стандартам.

Эта система обеспечивает эффективную и успешную реализацию учебных планов и программ обучения в учебных заведениях страны, способствует повышению качества образования и профессиональной подготовки, а также знаний учащихся и студентов.

Кроме того, этот образовательный режим не создает барьеров для получения аттестата выпускниками высших учебных заведений, для ремонта и подготовки новых учебных заведений, проведению летних каникул в лагерях, летних отпусков и действует в интересах читателей, родителей, учителей и всего общества.

Установление такого срока обучения позволяет таджикским школьникам после окончания школы для того, чтобы стать студентом зарубежного вуза, не обучаться на подготовительных курсах. Напротив, после освоения учебной программы с установленным бюджетом между Республикой Таджикистан и другим странами в сфере обмена студентами, магистрантами и докторантами больше не предвидится препятствий.

Более того, разве не лучше обучаться в школе и совершенствовать свои знания, чем бесцельно бродить по улицам?

"Звонок зрелости" - постыдное явление"

Другой вопрос, который вызвал много слухов и домыслов в социальных сетях – это запрет на мероприятия «Звонок зрелости», «До свидания, детский сад» и «Прощай, Алифбо».

Особенно празднование «Звонка зрелости» в последние годы вызвало беспокойство общества Таджикистана, на этой почве родители выпускников обращались в Министерство образования и науки Республики Таджикистан с предложением об упорядочении этого праздника. Анализы показывают, что за последние 4-5 лет в связи с празднованием «Звонка зрелости» наблюдались организация банкетов и вручение подарков, приезд на занятия в личных автомобилях, выезды за город или походы в рестораны учащихся, что требовало огромных и ненужных затрат. Кроме того, случались дорожно-транспортные происшествия с участием выпускников, в результате которых погибало или получало увечья большое количество людей.

Мероприятие «Последний звонок» теперь называется «Звонок зрелости», согласно распоряжению министра образования с 2008 года его помпезное проведение с огромными затратами категорически запрещено, до сегодняшнего дня вокруг этой темы раздаются ностальгические сожаления. Точнее, есть заинтересованные группы и круги, которые каждый раз напоминая об этом мероприятии, не имеющем воспитательного характера, требуют его возрождения.

Опыт последних десяти лет показывает, что мероприятие «Звонок зрелости» превратился в своеобразный карикатурный показ мод, накрытие роскошного стола и организацию угощения, в место для пропаганды уличных и базарных певцов. Только одного явления – гуляния до утра и встречи рассвета выпускниками, распития алкогольных напитков, перекрытия улиц и проспектов вереницей кортежей было достаточно, чтобы осудить это мероприятие, как постыдное и оскорбительное явление.

Кроме того, согласно наблюдениям, в последние годы выпускники для укладки волос, шитья одежды по вкусу (только на один день), на ленты и колокольчики тратили огромные деньги, что для большинства родителей было не по карману. Большинство людей не знает о тех фактах, когда учащиеся, чтобы не отстать друг от друга (в украшениях) заставляли родителей влезать в долги, гонялись на рынках за подбором одежды, колокольчиков, белых и красных фартуков и бантов. Другая часть людей вообще не в курсе, что предприниматели в те дни, как в праздничные дни завышали цены в несколько раз, по «наивности» принимали слёзы матерей, которые были вынуждены покупать аксессуары «звонка зрелости» для своих детей, за слёзы радости.

Должны подчеркнуть, что если бы в своё время не предотвратили эти мероприятия и пустили бы сценарий его проведения на усмотрение учреждений, выпускников и их родителей, то эти «звонки зрелости» могли иметь непредвиденные последствия.

В те годы на имя Министерства образования и науки поступали сотни писем и сообщений от имени родителей, силовых структур, простых честных таджиков в связи с беспорядками на мероприятиях «Звонок зрелости», «До свидания, садик» и «Прощай, Алифбо», которые свидетельствовали о нарушениях порядка проведения мероприятий, особенно «Звонок зрелости», в учебных заведениях.

"Мы готовим поколение, лишенное показухи"

Сфера образования наряду с обучением также занимается и воспитанием подрастающего поколения.

В учебных заведениях необходимо готовить поколение, которое наряду с хорошим обучением, должно обладать лучшими человеческими и национальными качествами, высокой моралью, мудростью и бережливостью, лишённой показухи.

В этой связи Министерство образования и науки приняло решение об использовании всех средств для поэтапной отмены вышеназванных мероприятий.

В настоящее время полностью устранены все эти мероприятия, во всех учебных заведениях взамен них осуществляется подготовка учащихся к экзаменам и консультативным занятиям, что идёт на пользу учащихся, их родителей, педагогов и всего общества".

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