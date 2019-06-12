Объявление о продаже акций этого проблемного банка размещено на сайте Государственного унитарного предприятия «Таджинвест» (подведомственное предприятие Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом).

В профайле инвестиционного проекта говорится о продаже 80% акций «Таджиксодиротбанка» на сумму $300 млн.

В самом «Таджиксодиротбанке» «АП» пояснили, что речь идет о доле правительства, которая образовалась в 2017 году в результате оказанной банку финансовой поддержки на сумму 2 миллиарда 250 миллионов сомони.

По данным Национального банка Таджикистана, в настоящее время 85,2% акций «Таджиксодиротбанка» принадлежат Минфину.

Полученные правительственные средства банк обязался вернуть в течение пяти лет: до конца 2017 года ТСБ должен был вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%.

Параллельно «Таджиксодиротбанк», согласно договоренностям с правительством, должен был привлекать дополнительные инвестиции, чтобы заменить в уставном капитале правительственные средства. Однако все попытки руководства банка относительно привлечения инвестиции пока остаются тщетными.

Так, в мае прошлого года сообщалось о заключении предварительной договоренности с инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group». Данная компания намеревалась приобрести контрольный пакет акций (до 51% акций банка) ТСБ.

Кроме того, велись переговоры по этому вопросу с китайскими и арабскими инвесторами, а также с некоторыми другими иностранными организациями: с российскими банками ВТБ и Сбербанк, казахским «Казкоммерцбанком» и с бизнес-структурами Гонконга, Словакии, Малайзии. Но акции так пока еще не удается продать.

Руководство НБТ еще в прошлом году заявило о возможности отзыва лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», если финансовое положение этих кредитных организаций не улучшится до конца года.

В феврале этого года в регуляторе сказали, что вопрос о дальнейшем функционировании этих двух банков будет решен в начале последней декады февраля. Однако до настоящего момента какие-либо решения со стороны Нацбанка не приняты.

«Таджиксодиротбанк» наряду с некоторыми другими банками страны оказался в 2016 году в сложном финансовом положении, в связи с чем стал систематически не справляться со своими обязательствами перед вкладчиками.

По данным НБТ, на начало этого года задолженность «Таджиксодиротбанка» только перед физическими лицами составила 504 млн. сомони.

В список активов «Таджиксодиротбанка» входят более 50 объектов. В частности, здание головного офиса и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

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