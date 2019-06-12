Национальная сборная Таджикистана по футболу в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира-2022 сыграла товарищеский матч с четвертьфиналистом Кубка Азии-2019 со сборной Китая, которой руководит известный итальянский специалист Марчелло Липпи.

Встреча состоялась накануне, 11 июня, на стадионе «Тяньхэ» в Гуанчжоу и собрала 40 тысяч зрителей, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Игра прошла в равной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

Автором единственного гола стал Янг Ху, который отличился на 10-й минуте матча.

Несмотря на минимальное поражение, наша сборная показала очень хорошую игру и достойную игру против одного из грандов азиатского футбола, не реализовав несколько моментов, отмечает пресс-служба ФФТ.

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