Внутриполитическая ситуация в Афганистане далека от стабильности, но там проживает порядка 32 млн. человек. Населению страны приходится жить и работать в такой среде, потреблять необходимые блага в ежедневной жизни. Номенклатура производимой в внутри страны продукции небольшая, подавляющую большую ее часть составляет сельхозпродукция.

Из-за непрекращающегося многолетнего военного конфликта экономика этой страны сильно зависит от импорта. Афганистан ежегодно закупает товаров и продукции извне на сумму около $7,5 млрд, а объемы экспорта в 9 раз меньше импорта – всего $800-$900 млн. в год.

В конце мая на узбекско-афганской границе начала работу специальная приграничная торговая зона. Она была организована в экспортном центре “Termiz kargo” и способна одновременно принимать до 300 грузовых машин. Это очередной шаг Узбекистана расширить свое присутствие на афганском рынке путем увеличения номенклатуры и объемов поставляемой продукции.

В СМИ регулярно появляется информация о переговорах по урегулированию военного конфликта в Афганистане, а также об инфраструктурных и социальных проектах. Но сведений об экономике и внешней торговле этой страны – немного. Какие государства являются основными торговыми партнерами Афганистана и какие товары они поставляет на афганский рынок? Что экспортирует Афганистан на внешние рынки? Какую роль играют государства Центральной Азии во внешней торговле этой страны?

Обо этом в материале UzAnalytics, подготовленном на основе данных главного статистического ведомства Исламской Республики Афганистан.

Экономика угля и сельхозпродуктов

Экономика Афганистана в последние годы демонстрирует рост. Основными драйверами являются добыча угля, производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Согласно докладу Азиатского банка развития (АБР), темпы экономического роста в 2019 году составят 2,5% по сравнению с 2,2% в прошлом году. По мнению аналитиков банка, этому способствует улучшение ситуации в сельском хозяйстве из-за изменений погодных условий в стране. По прогнозам АБР, инфляция в 2019 году увеличится до 3% и до 4,5% в 2020 году.

Тем не менее, ожидается, что цены на продовольственные товары останутся прежними благодаря развитию сельского хозяйства.

Внешней торговле Афганистана присущи три основные характеристики. Первое – огромный дисбаланс между объемами импорта и экспорта. Отрицательное сальдо торгового баланса с внешним миром в 2018 году составило $6,5 млрд., при общем объеме внешнеторгового оборота $8,3 млрд. Это означает, что 78% внешней торговли страны составляет закупка товаров из других стран.

Вторая особенность состоит в том, что основными торговыми партнерами Афганистана являются его соседи и географически ближайшие государства. На долю шести стран-соседей (Ирана, Пакистана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана) и двух относительно близко расположенных Казахстана и Индии приходится 75% общего объема импорта. Что касается экспорта, то 90% экспорта афганских товаров направляются в четыре страны: Пакистан, Иран, Китай и Индию.

В третьих, во внешней торговле Афганистана существует узкая «специализация» экспорта на продукциях сельского хозяйства и реализации угля. 77% общего объема экспорта приходится на сельхозпродукцию, а 10,2% – на уголь.

Безусловно, все эти особенности обусловлены слабым развитием социальной и экономической инфраструктуры, а также военным конфликтом внутри страны с сорокалетней историей. Как отметили составители отчета АБР, для развития экономики афганскому правительству необходимо решить две первоочередные проблемы: нехватку кадров и стимулирование инвестиций в инфраструктурные проекты.

Борьба за афганский рынок

Интересно, что с 2016 по 2018 год Пакистан потерял более половины своей доли на афганском рынке. Объемы экспорта в Афганистан за этот период упал с $2,7 млрд. до $1,1 млрд. По словам председателя пакистано-афганской торговой палаты Зубайр Мотивала, снижение пакистанского экспорта связано с расширением роли Индии и Китая на афганском рынке. Сокращение поставок затронуло даже такие традиционные сферы, как поставки муки, мяса и одежды. Он отметил, что в Афганистане появилась более дешевая продукция из Индии и Китая. Кроме того, если раньше афганцы ездили на лечение в Пешавар (город в Пакистане, вблизи границы с Афганистаном), то теперь предпочитают Индию. Из-за значительного сокращения экспорта в Афганистан в Пешаваре были закрыты около 100 мукомольных заводов из 200, рассказал чиновник.

Торговля Афганистана со странами Центральной Азии

За исключением Кыргызстана, все остальные страны центральноазиатского региона пытаются занять место на афганском рынке. Лидерами в регионе по торговле с Афганистаном являются Казахстан и Узбекистан. Эти две страны занимают 4-е и 5-е место среди импортеров на афганском рынке.

Доля Таджикистана составляет 1,3% в общем объеме импорта в Афганистан, а доля Кыргызстана “микроскопична” – 0,01%.

Назначение и виды продукции, поставляемой странами Центральной Азии в Афганистан, весьма схожи. Около 85-95% экспорта на афганский рынок товаров состоит из ограниченного набора: нефть и нефтепродукты, электроэнергия, газ жидкий, металлопрокат, удобрения, цемент, мука, пшеница и несколько наименований сельхозпродукции. Доля товаров с более высокой добавленной стоимостью (например: одежда, текстиль, электротехнические товары, машины и т.д.) – весьма низкая.

В 2018 году в суммарном объеме страны Центральной Азии поставили в Афганистан: муку и пшеницу на $763 млн, электроэнергии – $233 млн, нефти и нефтепродуктов – $226 млн, жидкого газа – $141 млн, удобрений – $71 млн, яиц – $31 млн.

По отношению к Афганистану все четыре страны региона являются экспортерами в “чистом” виде. Иначе говоря, эти страны только экспортируют на афганский рынок, а объемы импорта с Афганистана ничтожно малы. Примечательно, что самым популярным импортируемым товаром является афганский изюм. В общей сумме, за 2018 год страны региона закупили афганского изюма на $6,3 млн.

Что даст Узбекистану зона приграничной торговли?

По мнению директора института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, создание подобной инфраструктуры обеспечит дополнительный импульс к развитию взаимной торговли: «Узбекистан как ближайшая соседняя страна заинтересован застолбить за собой направления выгодного экономического сотрудничества. Создание такой специальной зоны торговли упрощает и облегчает жизнь предпринимателям в плане администрирования внешних торговых операций и снижения финансовых издержек…

Пока трудно сказать, насколько вырастет торговый оборот, но вполне ясно, что создаваемая зона приграничной торговли простимулирует внешнеторговый оборот. Именно ради этого создаются подобные инфраструктурные объекты. Там, где приоритетом становится экономика во внешних взаимоотношениях, в конце концов, это ведет к политическим положительным сдвигам» – сказал эксперт.

Для Узбекистана крайне актуально расширение своего пристутствия на афганском рынке. В условиях реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Афганистана и в перспективе потенциального наступления стабильности в этой стране, завоеванные сегодня позиции на внутреннем рынке Афганистана позиции создадут в будущем прочный фундамент узбекской продукции для более успешной конкуренции.

В приграничной торговой зоне «Узбекистан-Афганистан» разместились таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса, режим «одного окна» для оформления необходимых документов. Экспортный центр Termez Cargo способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, а также имеет подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров. Планируется, что центр также будет оснащен новыми сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной афганской продукции в третьи страны.

На узбекско-афганском бизнес форуме, прошедшем в последней декаде мая, приняли участие более 60 компаний из Афганистана. По результатам форума были подписаны экспортные контракты и соглашения на общую сумму $82,2 млн. По этим контрактам Узбекистан поставит южному соседу нефтехимическую, текстильную, продовольственную продукцию и строительные материалы.

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