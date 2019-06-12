АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе состоится очередная, 19-ая сессия верхней палаты парламента Таджикистана, на которой будет рассмотрено 26 ранее одобренных нижней палатой страны законов.

Махмадсаид Убайдуллоев - спикер верхней палаты таджикского парламента архивное фото

- В Таджикском академическом театре оперы и балета имени Айни состоится премьера оперетты Штрауса «Летучая мышь». Начало в 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ИЮНЯ

2008 - В ГБАО создана первая туристическая ассоциация (ПЭКТА).

ДНИ РОЖДЕНИЯ –12 ИЮНЯ

1936 – Родился ученый исторических наук, профессор Темур Мухиддинов.

1938 – Родился журналист Мухтор Мирзо.

Дорогие друзья!

Мы рады, что, несмотря на различные затруднения, вы являетесь нашими постоянными читателями. Нам очень важно знать, как вы оцениваете нашу работу, чтобы и дальше ее совершенствовать и предоставлять вам новые продукты, которые могли бы быть полезными. Просим вас пройти наш небольшой опрос, на который у вас уйдет не более 5 минут. Опрос можно пройти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGi1jB9Wtc7SW-Q_fpYqwkQFEIkQBqneujbdku-f-yu7fevA/viewform

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах к концу дня усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000 снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, к концу дня усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.