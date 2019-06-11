ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» совместно с АОКБ «Юнистрим» запустили сервис по прямым денежным переводам на карту «Корти Милли», выпущенную "Первым Микрофинансовым Банком".
Прямые переводы на карту – это простой, удобный и безопасный сервис, позволяющий клиентам с других стран отправлять переводы по системе денежных переводов «Юнистрим» прямо на карту «Корти Милли». При переводе денег отправитель должен только заявить о переводе средств на карту.
Теперь для получения денежных переводов держателям банковских карт не приходится стоять в очереди и каждый раз заполнять анкеты для получения перевода. Денежные средства зачисляются сразу на счет карты в режиме реального времени по курсу банка.
После автоматического зачисления, держатель карты «Корти Милли» имеет возможность снять наличные деньги в любом банкомате или пункте выдачи наличных, а также произвести безналичные оплаты в любых предприятиях торговли и сервиса бесплатно по всему Таджикистану.
Клиенты также имеют возможность использовать счет карты для сбережения полученных переводов с учетом доступа к карточному счету 24/7.
Наш приоритет — предлагать клиентам быстрый, простой и надежный сервис переводов и их получение там, где им удобно. Нашу карту клиенты смогут получать в любом отделении ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» по всему Таджикистану всего за 15 минут или же оформив онлайн заявку на сайте банка https://fmfb.tj/ru/online/.
Держатели карты Корти Милли имеют уникальную возможность распоряжаться своими карточными счетами через онлайн сервис «ФМФБ Пей» www.pay.fmfb.tj или прикрепив карту к своему электронному кошельку ТЕЗСУМ. Посредством этих сервисов, клиенты имеют возможность в режиме реальной времени 24/7 произвести различные безналичные оплаты по своим картам, в частности:
· Пополнение счета мобильных операторов
· Оплата коммунальных услуг
· Перевод с карты на карту
· Погашение кредита
· Пополнение депозитного счета
· Пополнение электронных кошельков
Для более подробной информации по данному сервису можете обращаться в любое отделение Банка или Юнистрим, а также позвонив по телефону (77) 111 0 111. Информация также доступна на вайбер чатботе банка.
ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть из 7 филиалов и 32 центров банковских услуг, а также через платежных агентов. Сеть банка охватывает все регионы Таджикистана, в том числе отдаленные районы страны, где присутствие других финансовых посредников ограничено. Подробную информацию о банке сможете найти на сайте www.fmfb.tj.
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