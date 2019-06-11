Июнь – это праздничный месяц для любых детишек: заканчивается учеба, начинается сезон прогулок, игр на свежем воздухе, и, конечно, мы празднуем День Детей! Tcell отметил Международный День защиты детей: проводил акции, концерты, дарил подарки для детишек во всех регионах нашей страны! Более 1000 детей из детских домов, школ и детских садов смогли провести этот день незабываемо.

В рамках социальной ответственности, компания Tcell заботится об особо уязвимых слоях населения Таджикистана. Сотрудники Tcell навестили и устроили праздники воспитанникам детских домов, школ-интернатов и деток с ограниченными возможностями, которые получили подарки от компании.

В Вахшском районе, Tcell навестил удивительную семью: здесь живет Назиров Хамрохон Курбонович, глухонемой с детства, который уже 12 лет в собственном доме вместе с женой обучает глухонемых детей языку жестов, навыкам общения с окружающим миром и простым школьным предметам. В данный момент у них учатся и живут в их доме 25 детей. Tcell сделал приятные и полезные подарки воспитанникам и прекрасной семье, в которой каждый человек – с большим и любящим сердцем.

В городе Бохтар прошло выступление в Кукольном театре «Афсона», на которое с Tcell приехали более 100 детишек с ограниченными возможностями. Они от души посмеялись над забавными героями представления, угостились сладостями и получили подарки.

Также, в Бохтаре, воспитанники специализированной школы-интерната №5, получили в подарок от Tcell школьные принадлежности: рюкзаки, канцелярские товары, школьную форму.

В Худжанде, детки с ограниченными физическими возможностями тоже отпраздновали День детей с Tcell! В развлекательном парке в 18 мкр-не Худжанда, более 150 деток провели прекрасный день на свежем воздухе, с любимыми играми, каруселями, сладостями и весельем!

Большой детский фестиваль от Tcell прошел и в Хороге, в центральном парке города. Конечно – на свежем воздухе, с подвижными играми и конкурсами, сладостями и весельем! Вход на фестиваль был совершенно бесплатным, и открытым для всех желающих, и праздник продолжался весь день. Здесь прошел конкурс для юных художников – все малыши подавали свои творения на конкурс, и почти все получили подарки!

На День детей, Tcell поддержал и детские образовательные мероприятия: поддержка образования молодого поколения занимает важное место в социальной стратегии компании.

В Хороге прошла Олимпиада по ментальной арифметике при УЦА, при поддержке Tcell, в которой юные математики показали все свои способности и еще раз проверили свои знания перед Пятой Международной Олимпиадой по ментальной арифметике, на которую поедут в Бишкек самые одаренные из них.

В городе Душанбе, Tcell наградил юных победителей конкурса рисунка к Дню защиты детей, который проводился совместно с Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО Таджикистана и Академией «Империя знаний».

В Душанбе, Tcell также поддержал проведение первого детского турнира по шахматам. Соревноваться в самом интеллектуальном виде спорта пришли более 200 любителей шахмат от 5 до 12 лет, а победители получили свои первые медали, грамоты и подарки!

Tcell, как социально ответственная компания, регулярно проводит благотворительные и образовательные проекты. Оказывая помощь уязвимым слоям населения, Tcell проявляет свою заботу об обществе, в котором функционирует. А вкладываясь в образование и всестороннее развитие подрастающего поколения, Tcell вносит вклад в дальнейшее развитие общества в будущем. Являясь инноватором и шагая в ногу со временем, компания Tcell понимает необходимость постоянного развития и совершенствования знаний и навыков в таком быстро развивающемся мире, особенно для молодого поколения.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.