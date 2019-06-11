Трехмесячный мальчик из города Североуральск Свердловской области остался в живых чудом. Его, брошенного из окна, подхватил на руки случайный прохожий, 44-летний уроженец Таджикистана Фахриддин Юсупов.

В итоге для малыша все обошлось, а вот с его мамой и ее приятелем теперь разбирается следственный комитет, передает Province.ru

Это случилось вечером 6 июня. Фахриддин со знакомыми стоял у магазина на улице Ленина, когда услышал звон стекла.

«Повернулся, в доме, метрах в 20 от магазина, разбилось окно. На подоконнике, усыпанном осколками, покачивался парень. А в руках у него – плачущий ребенок, совсем маленький. «Не бросай, дай его мне», - закричал Фахриддин. Но, парень не послушался», - пишет издание.

Фахриддин успел ухватить младенца в воздухе и не дал ему удариться о землю, а затем вызвал скорую помощь и полицию.

Как было установлено, мать ребенка в тот момент отлучилась в магазин, оставив сына на попечение своего знакомого. Оба взрослых в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента выяснилось, что ребенок проживал в антисанитарных условиях в квартире, где постоянно собирались компании. Сейчас малыш временно находится в больнице. Матери его вернут едва ли, а в отношении ее гостя возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает следственное управление СКР по Свердловской области.

«КП-Екатеринбург» рассказывает, что Фахриддин Юсупов переехал на Урал из Таджикистана еще в 90-х. Уже двенадцать лет живет в Североуральске. Работает на стройке.

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