Из кабульской тюрьмы Пули Чархи освобождены 170 талибов, еще 130 талибов должны быть освобождены в ближайшее время, передает ИА "Фергана".

Афганское правительство пошло на этот шаг ради начала мирных переговоров с движением «Талибан».

Выпущенные на свободу заключенные попали в тюрьму из-за обвинений в связях с талибами и приговорены к многолетним тюремных срокам.

Президент Афганистана Ашраф Гани по случаю окончания священного месяца Рамазан сказал об освобождении 887 заключенных, чтобы убедить «Талибан» участвовать в мирных переговорах с афганскими властями.

Скептики считают, что решение об освобождении сотен сторонников «Талибана» было принято без широких консультаций и в итоге может усугубить и без того нестабильное положение в Афганистане.

До сих пор антиправительственное движение отвергало все предложения официального Кабула о начале переговоров. Талибы лишь проводили консультации с дипломатами США, а также участвовали в конференциях по урегулированию афганского конфликта в Узбекистане и России. Афганские власти они называют «марионетками», поэтому отказываются вести с ними прямой диалог.

Между тем, переговоры между талибами в Катаре и делегацией США по Афганистану в мае этого года зашли в тупик. Антиправительственное движение настаивает на полном выводе войск НАТО из Афганистана и только после этого обещает прекратить вооруженные действия. Не принесли успеха и конференции в Ташкенте и Москве.

В настоящее время на территории Афганистана прододжаются боевые действия и совершаются теракты.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.