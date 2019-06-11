Сразу в четырех странах – Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане – стартовал сбор заявок на участие в телешоу «Central Asia’s Got talent». Любой человек, имеющий какой-либо яркий талант, может начать дорогу к славе, признанию миллионов телезрителей и денежному призу в размере 260 000 сомони. В нашей республике генеральным партнером проекта выступил МегаФон Таджикистан.
«Got Talent» – одно из самых известных шоу талантов. Оно было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный телевизионный формат в мире, к тому времени подобные конкурсы выходили в 69 странах. Теперь и жители Таджикистана смогут показать свои таланты на международном уровне.
Проект включает несколько этапов – от кастинга и открытых прослушиваний до гранд-финала, в котором сойдутся представители четырех центрально-азиатских государств. В финале от них будет представлено по три участника, прошедшие все предшествующие этапы. Будут определены лучшие от каждой страны и один главный победитель проекта.
В нашей стране генеральным партнером «Central Asia’a Got talent» выступила компания «МегаФон Таджикистан».
"Любая дорога к успеху должна начинаться с серьезной работы над собой. Мы всеми доступными способами помогаем жителям Таджикистана пройти этот путь. Запускаем мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных районах можно было получать образование, совершенствоваться в искусствах. Создаем такие продукты, как портал для любителей кино «Арбуз. ТВ», где можно будет увидеть шоу «Central Asia’a Got talent». Оно тоже может стать своего рода «учебным пособием»: зрители будут следить, как наши таланты идут к победе, узнают, как нужно работать над собой, чтобы стать настоящей звездой. Уверен, это будет не только интересно, но и поучительно", – считает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Урал: тоҷикистонӣ кӯдаки аз тиреза ба берун ҳавододаро наҷот дод
Чаро бетарафӣ меъёр аст? Ё магар шаҳрнишинӣ масъулият нест?
Се медали тиллои муштзани тоҷик дар соли равон
Тағйироти кадрӣ дар Суди олӣ ва Кумитаи андоз
Осоишгоҳи “Баҳористон” ба наздикӣ рақиб пайдо мекунад
Баррасии сохтори лоиҳаи нашри коғазҳои қиматноки давлатии Тоҷикистон дар Душанбе
Манбаъ: Ҳамаи ҳабсшудагон дар Маскав ба гумони куштори Чуев зодагони ноҳияи Мастчоҳанд
Тасдиқи ивази 6 судяи Судҳои олӣ ва конститутсионӣ дар Маҷлиси миллӣ
Маҳдудияти ҳаракати нақлиёт дар Душанбе давоми 4 рӯз
Тоҷикистон дар остонаи оянда: Tcell дар Осиёи Марказӣ аввалин шабакаи 5G-ро дар Тоҷикистон роҳандозӣ менамояд!
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста