Сразу в четырех странах – Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане – стартовал сбор заявок на участие в телешоу «Central Asia’s Got talent». Любой человек, имеющий какой-либо яркий талант, может начать дорогу к славе, признанию миллионов телезрителей и денежному призу в размере 260 000 сомони. В нашей республике генеральным партнером проекта выступил МегаФон Таджикистан.

«Got Talent» – одно из самых известных шоу талантов. Оно было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный телевизионный формат в мире, к тому времени подобные конкурсы выходили в 69 странах. Теперь и жители Таджикистана смогут показать свои таланты на международном уровне.

Проект включает несколько этапов – от кастинга и открытых прослушиваний до гранд-финала, в котором сойдутся представители четырех центрально-азиатских государств. В финале от них будет представлено по три участника, прошедшие все предшествующие этапы. Будут определены лучшие от каждой страны и один главный победитель проекта.

В нашей стране генеральным партнером «Central Asia’a Got talent» выступила компания «МегаФон Таджикистан».

"Любая дорога к успеху должна начинаться с серьезной работы над собой. Мы всеми доступными способами помогаем жителям Таджикистана пройти этот путь. Запускаем мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных районах можно было получать образование, совершенствоваться в искусствах. Создаем такие продукты, как портал для любителей кино «Арбуз. ТВ», где можно будет увидеть шоу «Central Asia’a Got talent». Оно тоже может стать своего рода «учебным пособием»: зрители будут следить, как наши таланты идут к победе, узнают, как нужно работать над собой, чтобы стать настоящей звездой. Уверен, это будет не только интересно, но и поучительно", – считает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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