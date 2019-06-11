На внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоялись 9 июня, присутствовало более 40 тысяч наблюдателей, тысяча из которых имели международный статус. За выборами следили 220 иностранных журналиста, в том числе, из Таджикистана. Как прошло это главное политическое событие в жизни казахстанцев – в материале «АП».

Перед выбором

В Нур-Султане к выборам подготовились основательно: многочисленных журналистов из более 40 стран мира сопровождали волонтеры-переводчики. МИД страны организовал ряд встреч с кандидатами в президенты РК и независимыми экспертами и организациями.

Руководитель исследовательского центра «Молодежь», кандидат политических наук Талгат Калиев, заострил внимание на осуществляющемся транзите власти. По его словам, выборы впервые за 30 лет проходят без участия в качестве кандидата Нурсултана Назарбаева и тем самым они будут интересны для мирового сообщества.

- Сегодня нам предложен некий сценарий и важным является осуществить так называемый транзит, передачу власти, но чтобы не «застрять в нем», необходимо совершить новый рывок в общественном развитии, - сказал эксперт, отметив, что для казахстанского общества эти выборы могут стать серьезным испытанием. - Надеюсь, мы сможем избавиться от фобии, обрести более долгосрочный горизонт планирования, когда не будем с тревогой ждать очередных выборов, а более спокойно относиться к смене власти.

Между тем, отвечая на вопросы журналистов о том, что возможно, на выборах победит действующий президент Касым-Жомарт Токаев, Калиев отметил, что если сравнивать с Назарбаевым, то второму президенту «предстоит работать, а не властвовать».

- Если Назарбаев был над всеми, то Токаев будет первым среди равных, - сказал он, указывая о неизбежности конкуренции на выборах.

Представители иностранных СМИ перед выборами посетили офис общественного объединения «Аманат».

Гражданская платформа «Аманат» - это независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных открытых выборах. В неё вошли представители общественных организаций, представители СМИ, эксперты, молодёжь. К платформе присоединились 260 лидеров общественного мнения и 185 общественных организаций.

- На сегодняшний день на базе «Аманат» подготовлено около 10 тысяч общественных наблюдателей, которые будут отслеживать процесс прозрачности выборов на 9968 избирательных участках страны, - отметил один из организаторов платформы, общественный деятель Мурат Абенов.

По словам администратора объединения Лимы Диас, как небезразличные граждане своей страны с проактивной позицией, они понимают важность проведения честных и открытых выборов, поэтому и взяли такую ответственность на себя.

Кстати, уже в первые часы дня выборов, «аманатовцы» зафиксировали 14 нарушений на избирательных участках, но они в основном, носили техническо-организационный характер.

Два президента

Нам удалось побывать в день президентских выборов на нескольких избирательных участках г. Нур-Султан и за его пределами. Но самыми запоминающимися для журналистов были, пожалуй, два момента.

Первый, когда в районе 10 часов утра на избирательный участок №115, расположенный в грандиозном здании «Астана Опера» пришел голосовать действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После голосования он провел небольшую пресс-конференцию, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Токаев остался доволен процессом выборов и назвал их настоящим праздником, отмечая при этом, что они проходят по демократическому принципу. Также действующий президент назвал главную ценность казахстанского народа.

«Главное в нашей стране - это единство. Мы все должны беречь ее как зеницу ока», - сказал он.

Вторым моментом стало участие первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в качестве избирателя. Нурсултан Абишевич прибыл на участок №58, который находится на территории Дворца школьников. По его мнению, нынешние выборы – особенные.

- Мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что все идет, развивается, движется. И наша страна, как и все демократические государства, должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями, которые поведут Казахстан к новым высотам, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Как по шелку

С некоторыми коллегами мы решили ознакомиться с процессом голосования на периферии, поэтому поехали понаблюдать в ближайший аул - «Жибек Жолы» (Шелковый путь) Аршалынского района Акмолинской области, который находится в 15 км от Нур-Султана.

Население села - 6 тысяч человек. На избирательном участке №159, который находился в здании местной школы, к 15 часам уже проголосовало порядка 70% населения.

«Это неплохой результат: на выборах 2015 года подобной активности не наблюдалось», - отметила председатель избирательной комиссии Майгуль Хасенова.

Люди активно голосовали, а за всем процессом следили независимые наблюдатели из «Аманата» и из партии главного оппонента Токаева – лидера движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова. По словам последнего, они тщательно наблюдают за выборами, и на его взгляд, существенных нарушений не обнаружено.

«Мы никуда не выходили, даже обедали здесь, на месте, чтобы никто не смел агитировать за своего избранника», - рассказала наблюдатель из «Аманата» Улболсын Ишмухаммедова.

Итак, к 20 часам 9 июня в голосовании приняло участие более 77,4% от общего количества избирателей в стране, а их порядка 12 млн человек.

По сообщению дипломатического представительства РК в РТ, на территории нашей страны проголосовало 100 процентов избирателей - граждан Казахстана, находящихся в Таджикистане.

Выборы и митинги

Все международные и отечественные эксперты и наблюдатели отметили высокую активность казахстанских избирателей.

Между тем, по сообщениям МВД РК в день выборов прошли митинги в Алматы и Нур-Султане, в результате которых десятки человек были задержаны полицией.

По сообщению Informburo.kz, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев комментируя ситуацию, заявил, что этот инцидент связан с призывами незарегистрированной и запрещенной судом экстремистской организации ДВК.

«Несмотря на их деструктивные призывы, выборы идут в плановом режиме. Народ идет на избирательные участки для выражения своего волеизъявления. Мы принимаем меры к недопущению антиобщественных действий, охране общественного порядка и безопасности", – отметил Марат Кожаев.

Первые поздравления

Центральная избирательная комиссия РК подвела предварительные итоги выборов президента Казахстана. Явка избирателей на выборах составила 77,4%.

Голоса распределились таким образом, что Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый от партии «Nur Otan», получил наибольшее количество голосов – за него проголосовало более 6,5 млн человек (70,76% от общего количества). Вторым по количеству проголосовавших стал лидер партии «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, получивший 16,02%, затем идут единственная женщина-кандидат Дания Еспаева от демократической партии «Ак жол» (5,2%), Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл» (3,2%) и Амангельды Таспихов из Федерации профсоюзов (2,07%). Наименьшее количество голосов получили лидер коммунистов Жамбыл Ахметбеков (1,83%) и Сади-Бек Тугел, лидер общественного объединения «Ұлы дала қырандары» (0,92%).

Следует отметить, что новоизбранного президента Казахстана, судя по сообщениям казахстанских СМИ, самым первым поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который позвонил ему в полночь. Лидеры других соседних стран также пожелали своему коллеге успехов в руководстве страной.

«Всем важно, как будет жить Казахстан в будущем», - отметил политолог Талгат Калиев, комментируя итоги выборов. А известный казахстанский журналист Серик Малеев в своем блоге написал, что активное участие на выборах показало, что «казахстанцам оказалось не все равно, кто станет следующим президентом Казахстана и какой курс будет выбран страной».

Также он считает, что народу Казахстана надо приспосабливаться к новой политической реальности в стране - с ее оппозицией, открытостью соцсетей, и становлением демократических институтов.

«Жить по-старому уже нельзя, пора учиться жить по-новому. Вот главный урок этих выборов», - отмечает он.

Наверное, он прав.

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