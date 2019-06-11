Новый комплекс отдыха и туризма будет построен на берегу «Таджикского моря» в городе Гулистон (бывший Кайраккум).

Пятиэтажный комплекс строится с учетом потребностей в новых местах для отдыха и лечения, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

Отмечается, что на территории комплекса будут созданы все необходимые современные условия для отдыхающих.

"Строительные работы продолжаются, возведением объектов комплекса в настоящее время занимаются более 300 человек", - сообщает пресс-служба, при этом не уточняется, кем строится новый комплекс и сколько средств будет вложено в его строительство.

В городе Гулистон на берегу Кайраккумского водохранилища на данный момент действуют несколько зон отдыха, наиболее известным из которых является «Бахористон».

Санаторий «Бахористон» был построен Национальным банком Таджикистана по поручению президента Эмомали Рахмона в 2011 году. В настоящее время является одним из главных мест отдыха и лечения не только граждан Таджикистана, но и иностранцев.

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