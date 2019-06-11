10 июня 2019 г. в офисе Центрально-Азиатской Фондовой Биржи состоялось третье заседание постоянно действующей межведомственной Рабочей группы по развитию рынка капитала в Республике Таджикистан.

Мероприятие было организовано Минфином республики при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В ходе заседания участники Рабочей группы обсудили структуру проекта нормативного акта по выпуску в обращение государственных ценных бумаг Республики Таджикистан, в разработке которого ЕБРР оказывает техническое содействие.

Предполагается, что проект нового нормативного акта будет вынесен на рассмотрение правительства до конца 2019 года

Рабочую группу возглавляет заместитель министра финансов Таджикистана Маджиди Юсуф Хайрулло, В ее состав входят представители Национального банка, Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированного регистратора Минфина, Минэкономразвития и торговли, Налогового комитета, Минюста, Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, Агентства соцстрахования и пенсий, Фонда страхования сбережений физических лиц, Центрально-азиатской фондовой биржи, а также других госучреждений и частного сектора.

Фото ЕБРР

Основной задачей Рабочей группы, созданной в марте 2019 года, является развитие рынка капитала в Таджикистане, в том числе разработка соответствующей правовой базы, повышение уровня знаний, совершенствование инфраструктуры рынка, и решение связанных с этим организационных и других вопросов.

Результатами работы данной Рабочей группы будет формирование внутреннего рынка и развития рынка капитала.

Ожидается, что рынок станет надежным источником финансирования экономики Таджикистана, способствуя ее финансовой устойчивости и стабильному росту путем более широкого использования национальной валюты.

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