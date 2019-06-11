С 12 по 14 июня в Ташкенте будет проходить 6-й ежегодный Региональный форум CAMCA (Центральная Азия-Монголия-Кавказ-Афганистан).

Мероприятие в столице Узбекистана будет проходить под тематическим названием "CAMCA: общие интересы, общие стремления", передает Cision.

В программу форума войдут пленарные сессии, доклады и дискуссии по вопросам межрегиональной торговли, транспорта и транзита, регионального бизнеса и инвестиций, экономического развития, предпринимательства и инноваций, человеческого капитала и образования.

В форуме примут участие свыше 80 авторитетных докладчиков и экспертов, а также свыше 300 представителей более 20 стран региона.

В число основных докладчиков вошли министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, основатель и глава правления Laffer Associates д-р Артур Лаффер (Arthur Laffer), экс-премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и др.

Форум организован фондом Rumsfeld Foundation совместно с Central Asia-Caucasus Institute и CAMCA Network. Организаторы мероприятия уверены, что расширение коммуникации и взаимодействия между талантливыми специалистами в различных сферах может внести значительный вклад в экономическое, политическое и социальное развитие на национальном и региональном уровне.

"Основная ценность Форума с весьма разнообразным составом участников состоит в том, что, по сути, он выполняет функцию единой платформы для профессионалов, заинтересованных в региональном сотрудничестве и партнерствах, а также для представителей других стран, бизнеса и организаций, ищущих пути освоения новых возможностей в этом регионе", - считает исполнительный директор Rumsfeld Foundation Сара Тонуччи (Sarah Tonucci).

С момента учреждения мероприятия в 2014 году в форуме приняли участие свыше 160 докладчиков, а также сотни представителей 25 стран и 150 компаний из всех уголков земного шара.

Форум предоставляет отличную возможность встретиться как с выдающимися авторитетами, так и с молодыми лидерами стран САМСА и получить четкую картину тенденций развития и актуальных проблем региона.

Региональный форум CAMCA является неполитическим и внепартийным мероприятием, в задачи которого входит продвижение регионального диалога по вопросам продвижения экономического роста и социального развития стран Центральной Азии и Кавказа.

Форум стал одной из немногих платформ, где представители 10 стран САМСА - от Южного Кавказа до Монголии - могут обсудить новые возможности для регионального сотрудничества.

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