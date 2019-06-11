В своем заключительном матче на групповом этапе Мемориала Валентина Гранаткина-2019 в Санкт-Петербурге юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-17) уступила сборной Турции (U-18) со счетом 0:5 и теперь сыграет в утешительных матчах за 9-12-е места.
Чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал, юношеской сборной Таджикистана необходимо было победить турецких футболистов с разницей в три мяча, однако подопечные Зайниддина Рахимова не смогли противостоять сопернику и в итоге проиграли – 0:5.
Таджикская сборная доигрывала встречу против Турции вдесятером. На 57-й минуте красную карточку за грубую игру получил нападающий Рустам Соиров, который вышел на замену сразу после перерыва, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
По итогам группового этапа в квартете «В» первенствовала сборная Турции, которая набрала 7 очков. Второе место заняли футболисты Греции (5 очков). На третьем месте расположилась сборная Таджикистана (2 очка). Замкнула группу команда Кыргызстана (1 очко).
Таким образом, юношеская сборная Таджикистана теперь сыграет в утешительных играх за 9-12-е места.
Сегодня, 11 июня, они встретятся со сборной Армении, которая заняла последнее место в группе «С». Эта встреча пройдет на стадионе «Рощино Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 часов по местному времени (21:00 – по-душанбинскому). Затем в четверг, 13 июня, юношеская сборная Таджикистана сыграет с победителем и проигравшим в паре Кыргызстан – Индия.
В полуфиналах Мемориала Гранаткина-2019 в среду, 12 июня, встретятся Аргентина – Турция и Россия – Россия-2.
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