АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В Гуанчжоу состоится товарищеский матч сборных Китая и Таджикистана по футболу
- В Кыргызстане продолжится чемпионат Азии по армрестлингу, в котором принимают участие таджикские спортсмены.
15 июня 2019 года, в 17.00 на сцене зала "Суруш Холл" своё творчество представят детские вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы, в которых принимают участие и взрослые: родители, педагоги и знаменитые кумиры - наставники юных талантов. Билеты на Фестиваль "Хафтранг" уже в продаже! Стоимость билета - 50 и 20 сомони. Для приобретения билетов звоните: (+992) 90 500 77 06
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮНЯ
1934 –Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Ёвон
ДНИ РОЖДЕНИЯ –11 ИЮНЯ
1935 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Адхам Бобоев
1940-2018 – Родился государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Таджикистана, министр сельского хозяйства ТаджССР (1990–1992 гг.) Абдувахоб Вохидов
1943-1995 – Родился композитор Шодмон Пулоди.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных горных и предгорных районах сильные, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 14-19 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь, Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.
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