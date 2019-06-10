Обвиняемый в присвоении средств государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» Зафар Хафизов уже больше года не работает юристом министерства транспорта Таджикистана.

«Зафар Хафизов руководил юридическим сектором министерства, откуда уволился больше года назад», - сообщили «АП» в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что не знают о нынешнем местонахождении Хафизова, подчеркнув при этом, что он еще во время работы в министерстве не признавал обвинение в присвоении денег «Таджик Эйра».

В Минтрансе пояснили, что Зафар Хафизов обязался в 2017 году защитить интересы «Таджик Эйр» в литовском суде в Вильнюсе.

«Он поехал туда вместе с представителями авиакомпании, на банковской карте одного из которых и хранились средства для оплаты услуг юриста. В судебных разбирательствах Хафизов по каким-то причинам не смог принять участие, и, соответственно, свой гонорар не получил», - сообщили в Минтрансе.

В министерстве отметили, что в Таджикистане по этому вопросу завели дело на представителей «Таджик Эйр», которое было закрыто в октябре прошлого года.

Источник добавил, что Зафар Хафизов тогда не являлся даже фигурантом дела, так как фактически он денег не получал.

Между тем, по данным Радио Озоди, генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-юриста Минтранса Зафара Хафизова.

Он обвиняется в том, что якобы присвоил свыше 180 тыс сомони (около 17 тыс. евро) средств «Таджик Эйр» и не явился в суд, на котором должен был представлять интересы авиакомпании, что привело к поражению в суде.

Зафар Хафизов был уполномочен представлять интересы авиакомпании в судебном споре с компанией Skyroad Leasing в Арбитражном суде Вильнюса. Однако Хафизов не участвовал в заседаниях, что привело к тому, что «Таджик Эйр» потерпел фиаско в суде и авиакомпанию обязали выплатить 20 млн долларов в пользу литовской компании.

Сообщается, что на ежегодном заседании правительства глава государства выразил озабоченность данным вопросом.

Компания «Таджик Эйр» сотрудничала с литовской компанией Skyroad Leasing с 2009 года, которая предоставила в лизинг авиакомпании два лайнера Boeing.

Пути партнеров разошлись на почве спора вокруг оплаты лизинга и процентов на общую сумму $20 млн. Арбитражный суд Литвы в апреле прошлого года по итогам судебного разбирательства обязал «Таджик Эйр» выплатить эти средства. Обжалование данного решения со стороны авиакомпании в суде Литвы было отклонено.

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