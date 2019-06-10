Телекоммуникационная компания Tcell получила первую 5G Лицензию на территории Таджикистана на развертывание и коммерческий запуск технологии 5G!

Компания Tcell, как передовая и инновационная компания, всегда была нацелена на адаптацию ведущих глобальных технологических инноваций и их реализацию для пользы жителей, и бизнес-сектора Таджикистана. В прошлом, Tcell становился первой компанией, представившей технологии 3G и 4G в Таджикистане, и продолжает данную тенденцию внедрением самого новейшего глобального технологического стандарта связи нового поколения – 5G.

Что такое 5G (пятое поколение мобильных технологий)?

5G, следующее поколение технологий мобильной связи, создано чтобы обеспечить надежное и ультрабыстрое соединение при передаче данных со скоростями в несколько Гигабит в секунду на 5G-совместимых смартфонах, планшетах и других девайсах, поднимая планку качества мобильных интернет услуг. Для обычных пользователей, 5G предполагает связь, значительно превосходящую по скорости существующую LTE технологию. Это значит, что фильмы в разрешении Full High Definintion (Full HD) можно загрузить на мобильный девайс за считаные секунды.

Но, что более важно, 5G представляет огромные возможности для развития технологии Интернет вещей (IoT, Internet of Things). Технология IoT представляет собой соединение автономных девайсов и сенсоров в сеть, чтобы они могли «общаться» друг с другом без вмешательства человека. 5G заложит основы для развития «умного», взаимосвязанного общества, состоящего из «умных» городов, «умных» домов, систем удаленного образования и медицины, и многих других инноваций, который сделают нашу жизнь легче и интереснее.

5G сможет обеспечить мгновенную «реакцию», особенно в критически важных ситуациях, например, во время удаленных хирургических операций или в самоуправляемых автомобилях. Некоторые упомянутые технологии уже развиваются, и будут адаптироваться. Tcell, как инноватор, оставит свой след в формировании и развитии этих технологий.

Сегодня, многие страны мира работают над планированием или внедрением сети 5G, в то время как некоторые развитые страны уже произвели ее запуск.

Почему Tcell?

В настоящее время, и во всей своей истории, Tcell был ведущим инноватором в Таджикистане и более широкой области, выполняя обещание предоставлять самые современные технологии для развития Таджикского общества. Tcell стал одним из первых 3G-операторов в странах Центральной Азии, что коренным образом изменило рынок связи в начале 2000-х годов. В 2014 году, Tcell стал первым оператором в Таджикистане и всем регионе, осуществившим коммерческий запуск сети 4G LTE. С того времени, Tcell инвестирует и развивает собственную сеть 4G LTE, расширяя зону покрытия, увеличивая емкость и скорости, чтобы обеспечить высокоскоростную связь по свей стране.

Сейчас, внедрение технологии 5G позволит Tcell создать новую технологичную основу для таджикского общества. Эта основа будет заполняться компонентами для развития новых будущих сервисов Tcell, а также поможет развивать сотрудничество с другими разработчиками услуг в стране, такими как правительственные электронные сервисы, «умные» города и инновационные предприниматели, которые смогут пожинать плоды новых возможностей, предоставленных этой технологией.

Можно с уверенностью сказать, что 5G создан для открытия совершенно новых площадок и горизонтов для нового цифрового бизнес-сектора, зарождающегося в Таджикистане, и тем самым даст новый толчок развитию цифровой экономики Таджикистана. Tcell, как неотъемлемая часть экономики Таджикистана, внесет свою лепту в повышение конкурентоспособности бизнеса Таджикистана в регионе, и в мире в целом.

Как 5G изменит нашу жизнь?

Видео и аудио трафик в высочайшем разрешении в наше время стал главным фактором, требующим развитие сети. Большая пропускная способность сети 5G необходима для просмотра потокового видео в высоком разрешении, видеоконференций, онлайн-игр и виртуальной реальности, так как все это требует высоких скоростей и идеального качества изображения.

Однако, это далеко не все возможности, которые открывает 5G для Таджикистана. Промышленность, сельское хозяйство, гидроэнергетика, строительство, здравоохранение и образование – всем этим сферам необходима система, которая обеспечивает мгновенную передачу огромных объемов данных, позволяет автоматизировать управление сложным оборудованием, систематизировать и облегчить работу. Использование технологий 5G и IoT могут сделать все это возможным.

«Во внедрении любых новых технологий всегда присутствует большой риск, но этот риск как раз и является фактором инновационности и прогресса. С внедрением 5G в нашу жизнь, мы видим зарождение фантастических новых технологических возможностей и новых бизнес-моделей в Таджикистане. А мы, как технологичная компания, в очередной раз выполняем наши обещания клиентам и обществу – предоставлять надежную высокоскоростную связь и технологии, создавая основы для будущих инноваций», говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев. «Мы в Tcell, верим, что самый надежный способ предсказать будущее – это начать его строить сегодня, каким бы фантастическим оно не казалось.»

Когда ждать 5G от Tcell в Таджикистане?

Для полноценного внедрения и развития стандарта связи и сервисов 5G, компании Tcell предстоит проделать большую работу, вложить немалые инвестиции для подготовки существующей платформы. Tcell уже начал эти инвестиции. Для 5G необходимо выделить новые частоты, которые обеспечат более высокую скорость и более плотное покрытие.

Также, необходимо обновление инфраструктуры: 5G будет работать параллельно с 4G и 3G, а смартфоны будут переключаться между сетями. Также, для работы в сети 5G, необходимы смартфоны, поддерживающие этот стандарт, более мощные, чем существующие сегодня. Также ведутся переговоры с поставщиками по внедрению проектов «умный» город, «умный» дом. Это очень большой объем работы и смелый шаг, но 5G уже не за горами, и Tcell рассчитывает очень скоро обрадовать абонентов, всех Таджикистанцев и гостей страны изумительными возможностями этого технологического прорыва.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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