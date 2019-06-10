В киосках Москвы и Петербурга почти закончились газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК. Они вышли с первой полосой в поддержку Ивана Голунова
Во многих газетных киосках Москвы отсутствуют газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, которые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
«Интерфакс» сообщает со ссылкой на своих корреспондентов, что в Москве и Санкт-Петербурге раскуплен весь тираж этих газет. Некоторые продавцы прессы отмечают, что не помнят такого «ажиотажного спроса» на эти издания. Агентству не удалось найти экземпляров и в местах бесплатной раздачи газет в кафе и торговых центрах.
По информации «Медузы», газеты доступны в заведениях Starbucks, «Кофемания», «Маккафе».
Свежие выпуски газет есть в самолетах различных авиакомпаний. При этом в некоторых самолетах пассажирам предлагают старые номера изданий.
Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной преследованию Ивана Голунова.
Спецкора «Медузы» Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.
Между тем, журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар заявил, что пикеты в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова у здания ГУ МВД по Москве станут бессрочными.
«Пикеты будут проходить каждый вечер неопределенное время как минимум до освобождения журналиста. Но те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать, и насколько я знаю, делали так в предыдущие дни», - заявил Азар.
Илья Азар одним из первых вышел на пикет в поддержку Голунова 7 июня, когда стало известно о задержании журналиста «Медузы».
Российские журналисты и активисты собираются провести 12 июня в Москве марш в поддержку Ивана Голунова. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.
Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».
Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.
Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.
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Кулли ахбор
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Musofir4
Вот это настояшая солидарность, независимых СМИ, в поддержку своего коллеги. В Таджикистане этого не может быть, т.к наши СМИ все зависимые и трусливые
said5
Сколько нечистоплотных мвдшных голов полетит?