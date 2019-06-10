Бывший главный тренер национальной сборной Таджикистана и душанбинского «Истиклола», член Исполкома Федерации футбола Таджикистана Мухсин Мухаммадиев назначен главным тренером футбольного клуба «Бухара», выступающего в Суперлиге Узбекистана, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.
В «Истиклоле» Мухсин Мухаммадиев работал с ноября 2016 года по июнь 2018 год. В сезоне-2017 душанбинский клуб под его руководством дошел до финала Кубка АФК, где уступил иракскому «Эйр Форсу» (0:1).
После десяти туров «Бухара», набрав семь очков, занимает предпоследнее, тринадцатое место в Суперлиге Узбекистана.
На посту главного тренера «Бухары» Мухсин Мухаммадиев дебютирует 16 июня в домашнем матче против лидера чемпионата ташкентского «Пахтакора».
Напомним, главным тренером национальной сборной Таджикистана Усмон Тошев является уроженцем города Бухара.
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