Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на Гульнару Каримову и непредоставлении ей медпомощи, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что ранее швейцарский юрист, представляющий интересы Гульнары Каримовой, Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) заявил, что дочь первого президента Узбекистана находится под постоянным психологическим давлением.

"Каримовой отказывают в лечении. Её вывезли из тюремного медицинского блока сразу после нашего последнего визита к ней. Ей отказывают в дальнейшем доступе к врачам, и она находится под постоянным психологическим давлением", – отметил он в своем Твиттер-аккаунте.

В свою очередь в Генпрокуратуре сообщили, что в доступе врачей к Гульнаре Каримовой нет никаких ограничений и препятствий.

"Состояние ее здоровья нормальное, при необходимости гарантировано оказание всех необходимых медицинских процедур", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова решением суда переведена в колонию общего режима. Ранее ей было назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы. По выбору самой Гульнары она содержалась в доме ее дочери Иман.

При этом на осужденную был возложен ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе, она должна была не покидать жилище, не использовать средства связи и Интернет, а также возместить ущерб.

Решение о переводе в колонию было принято в связи со злостным нарушением порядка со стороны Каримовой, которая неоднократно использовала средства связи, включая Интернет, а также активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу.

По данным Генпрокуратуры, общая сумма ущерба по обоим делам в отношении Гульнары Каримовой составляет 3,7 триллиона сумов. Более того, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы на около 1,5 миллиарда долларов.