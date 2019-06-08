6-7 июня в Назарбаев Университете, в городе Нур-Султан прошел Евразийский форум лидеров высшего образования. Тема форума - "Выпускники, готовые к будущему", по словам президента университета Шигео Катсу, актуальна для всего мира. Почему это так, подробно с ним в интервью.

- Для чего мы сегодня обучаем наших студентов, и какая карьера ожидает их по окончании университетов? Мы живём в сложном и нестабильном мире, живём в эпоху цифрового прогресса, в эпоху развития компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Некоторые эксперты считают, что искусственный интеллект начнет заменять человеческие ресурсы. Мир меняется, - говорит Катсу. - И мы должны ответить на все эти вопросы, чтобы оказывать лучшие услуги нашим студентам. И именно для этого мы и собрались на нашем форуме образования.

- Насколько на самом деле актуальна угроза того, что автоматизация вытеснит людей и на смену ей придут роботы и искусственный интеллект?

- Все зависит от различных факторов. Что отличает робота от человека? Человеку присущи эмоциональная эмпатия, то, что мы называем человеческими качествами. Кроме того, человек способен оценивать ситуацию в целом и в определенном социальном контексте. Для человека характерно абстрактное мышление и способность сравнивать различные концепции. Это то, что машина делать не может.

Поэтому когда мы говорим о каких-то видах работ, связанных с эмоциональной осознанностью, с эмпатией и способностью работать в команде, это присуще только людям. Машины, настроенные по определенным алгоритмам, людей заменить здесь не могут.

Например, взять медицину. Мы можем автоматизировать диагностику, но постановка конечного диагноза, анализ всех данных пациента присущи только людям.

Если говорить в целом о выпускниках вузов в глобальном контексте, то работодатели сегодня от них ждут критического мышления, коммуникационных навыков, умения решать комплексные задачи. Это то, что сегодня принято называть – "soft skills", то есть "мягкие навыки".

Сейчас много дискуссий о том, что нужно дисциплины, которые обучают, например, искусству (а это чисто человеческий концепт) интегрировать с техническими предметами.

- Какие решения и предложения для того чтобы подготовить выпускников максимально готовых к будущему обсуждались на форуме?

- Любая система обучения должна основываться на компонентах, которые позволяют стимулировать оба полушария нашего мозга, то есть, необходимо интегрировать аналитические и гуманитарные дисциплины в образовательной программе.

Сейчас большинство университетов мира выбрали модель (и этой модели придерживается и Назарбаев Университет), когда на 1-2 курсах студенты, вне зависимости от выбранноунй специальности, обучаются одним и тем же дисциплинам. Будущие инженеры или биологи также изучают этику, критическое мышление, философию и историю. А социологи, филологи и другие гуманитарии также проходят компьютерные технологии и математику, потому что в будущем им придется сотрудничать, возможно, работать в одной команде, решать общие задачи, и им необходимо коммуницировать друг с другом. Нужно, чтобы они разговаривали на одном языке и понимали друг друга.

На форуме также обсуждалась роль волонтерства. В нашем университете мы ещё не внедрили эту концепцию, но было бы замечательно, чтобы наши студенты также могли заниматься волонтерской деятельностью и в регионе, и в мире, возможно, выезжали в страны Африки или Южной Азии. Было бы очень важно, чтобы студенты сами поняли, каким разным может быть качество жизни, вопросы доступа к образованию и медицине, вопросы бедности. Это те проблемы, с которыми во многих регионах люди сталкиваются каждый день. Подобный опыт очень важен в формировании культуры эмпатии и понимании того, насколько сложным и неоднородным может быть сегодняшний мир.

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"Технические навыки устаревают очень быстро"

- На форуме эксперты говорили о том, что порядка 50% выпускников вузов мира никогда не работают по своей профессии – технологии уходят далеко вперед еще до того как студенты заканчивают университеты и их подготовка становится не актуальной. Сокращается в принципе число профессий, которые нужны в обществе, на которые вы готовите своих студентов, но которых на момент выпуска, а может быть даже раньше, не будет. Насколько ваш вуз отвечает этим вызовам? Насколько вы сами актуальны?

- Как я уже говорил, в Назарбаев Университете принята концепция, когда в течение первых двух курсов, например, инженеры обучаются одним дисциплинам совместно с гуманитариями. Почему? Потому что технические навыки устаревают очень быстро, поскольку технологии развиваются очень быстро. Возможно, что через пять лет те знания, которые школа науки и технологий даёт выпускникам, устареют и станут неактуальны. Но я считаю важным, что мы заложили у студентов умение и навык обучаться всю жизнь, не останавливаясь, умение постоянно задавать вопросы, включать критическое мышление, отличать правду от фейка, находить верные ответы на свои вопросы. Мы стараемся заложить в студентах эти навыки и, думаю, что преуспели в этом.

Если остановиться на выпускниках, у нас прошла пятая выпускная церемония, и примерно половина выпускников, которые оканчивают бакалавриат, принимают решение продолжить свое образование в дальнейшем не только здесь, но и за рубежом. Вторая половина направляется на рынок труда. И мы слышим хорошие отзывы от компаний и работодателей, что наши выпускники отличаются от выпускников других вузов. Они задают вопросы, они активны, не ждут инструкций, а приходят с готовыми решениями.

Обучение идёт успешно только в процессе. В первую очередь нужно признать, что ты знаешь немного и недостаточно, поэтому нужно учиться каждый день.

- Что ценно в дипломе именно Назарбаев Университета? Почему бы мне хотелось поступить в ваш вуз?

- У вас будет интересная и совсем не похожая на студентов других вузов жизнь и опыт, который вы приобретете. Назарбаев Университет развивается по типу западных вузов. Различаются наши цели и задачи, которые мы ставим перед студентами. Мы зарекомендовали себя лидерами в области образования в регионе. Как я уже говорил, наши выпускники бакалавриата продолжают свое обучение за рубежом, и когда я говорю о них, я имею в виду топовые вузы мира.

Кроме того, с первых курсов мы привлекаем студентов к науке и участию в научных проектах. Обучение ведётся только на английском языке и это тоже даёт много преимуществ.

Также мы ценим развитие в студентах навыков и ценностных принципов, я говорю об академических ценностях, меритократии и моральных ценностях.

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"Таджикистанцы и подготовлены и учатся очень хорошо"

- Я знаю, что у вас учатся студенты из Таджикистана, насколько они были подготовлены и насколько сейчас успешны в учебе?

- Да, у нас несколько студентов из Таджикистана и, в основном, они учатся в наших высших школах – в магистратуре и доктонатуре. Речь идет о высшей школе образования, высшей школе политики и есть у нас от вас студенты в медицинской школе. Они и подготовлены и учатся очень хорошо.

Хочу добавить, что мы открыты для студентов из стран Центральной Азии, постсоветского пространства и других государств - Китая, Турции, Индии и т.д.

Сейчас задача университета — повысить процент интернационализации наших студентов, потому что мы хотим, чтобы у студентов был опыт культурного обмена и сотрудничества между группами учащихся из различных стран. Поэтому – добро пожаловать студентам из Таджикистана и других государств!

- Есть ли у Вас рекомендации, какие профессии сейчас актуальны на рынке труда, и как будущему абитуриенту определиться с выбором профессии?

- Возможно я не самый лучший советчик в этом вопросе, могу только посоветовать молодежи в первую очередь следовать зову своего сердца, выбирать именно то, что им самим хочется.

Во-вторых, посоветовал бы не делать каких-то поспешных решений, потому что сегодня жизнь меняется очень быстро и, возможно, придется приобретать какие-то новые профессии, новые навыки.

Если говорить в целом о том, как быть успешным, то среди основных навыков я бы выбрал цифровую грамотность, коммуникационные навыки, чтобы вы могли рассказать историю своей жизни. Это умение писать грамотно, а также выстраивать отношения с людьми. Многое сегодня зависит от успешной командной работы, и поэтому нужно быть хорошим командным игроком.