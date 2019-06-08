Во вторую субботу июня отмечают забавный праздник – День вязания на публике. Любители ниток и спиц собираются в кафе, на улицах и вяжут.
Такие флешмобы призваны показать широкой общественности, что вязание может быть социальной деятельностью, и что им могут заниматься все желающие, вне зависимости от пола, возраста и происхождения.
Мы застали наших рукодельниц в одном из душанбинских парков, поговорили с ними, и узнали, почему они предаются своему любимому занятию прилюдно.
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