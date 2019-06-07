Сегодня, 7 июня, было предано земле тело известного таджикского журналиста Султона Хамада. Он скончался в Душанбе в четверг, 6 июня, в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.
В качестве военного эксперта Султон Хамад давал интервью многим отечественным и зарубежным СМИ, в которых смело выражал свою позицию в вопросах безопасности, политики, истории.
Мы решили опубликовать отрывки из его интервью.
«Я прибыл в Душанбе в конце 1996 года из Афганистана, за полгода до подписания общего мирного соглашения, в составе комиссии по военно-политическому урегулированию под эгидой ООН. Тогда уже был документ, известный как протокол Хосдех. Стороны должны были уведомить всех своих сторонников о деталях этого договора.
Мы встречались с вооруженными бойцами оппозиции, рассказывали им о планах по прекращению боевых действий. Это было очень важно, потому что всякий раз после очередной договоренности о прекращении огня случалась провокация, и опять начиналась война.
Наша комиссия, в составе 8 человек, во главе с Давлатом Усмоном, проработала шесть месяцев. Нам удалось провести огромную работу среди бойцов оппозиции. И действительно, с конца 1996 года не велись боевые действия, не было провокаций, за исключением действий отдельных полевых командиров, не подчинявшихся ни одной из сторон.
Сообщение о подписании мирного договора приняли с огромной радостью с двух сторон. Впервые появилась надежда, что все изменится в лучшую сторону».
Русская служба Би-би-си, Душанбе, 27 июня 2016 г.
«Люди стали свидетелями того, как лидеры и полевые командиры оппозиции после возвращения в Таджикистан в 1997 году стали заниматься открытием магазинов, АЗС, строительством особняков, самообогащением, забыв про идеи, партийные задачи, забыв про тех, кто пожертвовал своей жизнью ради идей свободы и равенства. Им было не очень интересно, чем жили люди, поверившие им. И как результат – им просто перестали верить и доверять».
Русская служба Би-би-си, Душанбе, 27 июня 2016 г.
«Существует ли реальная угроза экстремизма в Таджикистане? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что экстремизм может проявить себя в различных формах и в любой стране, даже в самой развитой. События на юге республики говорят о том, что у нас имеются предпосылки угрозы экстремизма, и я поддерживаю обеспокоенность правительства в этом вопросе.
Но вместе с тем нужно отметить важный момент – как ведется у нас профилактика борьбы с проявлениями экстремизма. Думаю, задержание и привод в милицию по поводу и без повода граждан, носящих бороду, закрытие мечетей, несмотря на потребность в этом общества, злоупотребление служебными полномочиями должностных лиц при исполнении этих «мероприятий» - все это может дать обратный эффект.
Прежде всего, необходимо искоренить основные предпосылки возникновения экстремизма в стране – безработицу, низкий уровень жизни большинства населения, коррупцию. Только действуя строго в рамках закона, опираясь на поддержку общества, можно добиться реального результата».
«Asia-Plus», 15 февраля 2011 г.
«В Таджикистане никто на 100 процентов не уверен, что находится в безопасности от угроз. Поэтому нам необходима политическая воля правительства и оппозиционных к власти сил. И чтобы достичь внутриполитического диалога в стране, стороны должны сделать миролюбивые шаги навстречу, доверять друг другу и уважать друг друга. Они должны понять, что мы вступили в новый этап, когда усиливаются большие геополитические игры между великими державами, которые хотят утвердить свой авторитет в Центральной Азии. А в этом регионе, кстати, Таджикистан ввиду своего геополитического расположения играет не последнюю роль...
Сохранение мира и национального единства в нынешних условиях в нашей стране, регионе и мире в целом - одна из первоочередных задач не только правительства республики, но и политиков, гражданского общества, всего народа Таджикистана».
«Asia-Plus», 25 июня, 2016 г.
«Угроза со стороны Афганистана для соседних стран бывшего Советского Союза, особенно для Таджикистана, после вывода из страны советского военного контингента всегда сохранялась и остаётся актуальной до сих пор.
Однако угроза стало более реальной когда там находятся силы антитеррористической коалиции ряда стран Запада во главе с США. В странах, где находятся американские военные силы (например, Ирак и Афганистан) обязательно появляются вооруженные группы, настроенные оппозиционно в отношении правительств соседних государств, неугодных США.
Эти группы со стороны США и их союзников тайно используются в качестве инструмента давления на правительства государств, которые проводят независимую от них политику. В нужный момент они усиливаются вооружением и поддерживаются материально. Исходя из этой логики, можно предположить, что угроза со стороны Афганистана и в дальнейшем сохранится».
«Озодагон», октябрь 2014 г.
«Хамид Карзай в годы своего правления в Афганистане очень многое сделал для этой страны. Хотя мир полностью на этой многострадальной земле не был восстановлен, однако были попытки продолжить мирный процесс. Это положительно повлияло на ход возвращения беженцев в страну. Есть сдвиги в экономике, она сошла с мёртвой точки.
Можно отметить успехи в области просвещения. Построено много школ и других учебных заведений. Свободе печати, которая существует в Афганистане, завидуют народы многих стран, которые хвалятся своим демократическим наследием.
Но, как мне кажется, самое главное, то что он сделал для Афганистана и афганского народа, это то что он создал прецедент перехода власти от одного лидера к другому мирным путем. Тем самым, он дал урок многим правителям некоторых стран региона».
«Озодагон», октябрь 2014 г.
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