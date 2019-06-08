Состояние Алишера Усманова на 2019 года оценивается в $12,2 млрд. В российском списке Forbes — 2018 он занял десятую строку. Усманов известен как один из самых щедрых благотворителей в России и Узбекистане.

Kaktakto рассказывает, как житель Узбекистана стал одним из самых богатых людей России и Центральной Азии и одним из самых щедрых меценатов.

Биография

Алишер Усманов родился в небольшом узбекском городе Чирк, в семье прокурора. Несмотря на то, что семья Усмановых была весьма состоятельной и Алишер был младшим ребенком, избалованным он не вырос.

Алишер Усманов с бабушкой (в центре). Фото: macos.livejournal.com

По окончании школы Усманов поступил в МГИМО, на факультет международного права.

В 1980 году Усманова вместе с детьми еще двух высокопоставленных чиновников сажают в тюрьму по «хлопковому делу». Усманова приговорили к 8 годам лишения свободы, из которых он отсидел шесть, освободившись условно-досрочно за примерное поведение. В 2000 году тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о реабилитации Усманова и признал дело против него сфабрикованным.

Мать Алишера Усманова — Дильбар (справа). Фото: macos.livejournal.com

Вскоре после освобождения Усманов переехал в Москву, где начался его путь миллионера. Первые свои деньги он заработал на производстве пластиковых пакетов в Раменском районе Московской области.

Карьера

В начале 90-х годов Усманов вошел в банковский сектор России, войдя в совет директоров «Первого независимого банка», учредителем которого были «Роснефть», «МиГ»и другие. Именно работая в этой сфере, он заработал свой первый миллиард рублей.

С 1997 года Усманов получает руководящую должность в дочерней компании «Газпром» — «Газпроинвестхолдинг». Благодаря усилиям Алишера Усманова «Газпром» вернул все активы и занял лидирующее положение в российские экономике.

В 2007 году миллиардер расширил сферу своего влияния, и стал медиамагнатом. В его ведении находятся каналы «7ТВ», «МузТВ», «Ю», Disney Russia, а также издание «Коммерсант».

В 2008 году Усманов приобрел Mail.ru Group, а также 30% футбольного клуба «Арсенал», стал инвестором первых фондов DST Global. В 2012 году Усманов выкупает контрольный пакет акций российской компании сотовой связи «Мегафон».

В 2013 году Усманов владел акциями Apple на сумму $100 млн. Продав их, он приобрел акции китайских технологических компаний, в частности интернет-ретейлеров Alibaba Group и JD.com.

Место в списке Forbes

В 2018 году Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Time.

В первые в российский список Forbes Усманов попал в 2008 году с состоянием в $9,5 млрд. Тогда он занял 19-е место. В мировой рейтинг он попал в 2010 году с состоянием $7,2 млрд (100-е место).

Уже в 2017 году в мировом рейтинге Усманов занимает 66 место и пятое в российском. Состояние в 2017 году составило $15,2 млрд.

Благотворительность

Алишер Усманов — один из самых известных меценатов в России. Один из первых его благотворительных проектов стартовал в 2007 году. Усманов выкупает коллекцию картин российского виолончелиста Мстистлава Растроповича у его жены — оперной дивы Галины Вишневской — за $72 млн и передает их безвозмездно в коллекцию Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

В этом же году Усманов выкупает коллекцию советских мультфильмов и передает права на их трансляцию российскому детскому каналу «Бибигон».

С 2008 года благотворительность Усманова приобрела официальное направление: миллиардер основал фонд «Искусство, наука и спорт», траты которого за первый год работы составили около $126 млн.

Алишер Усманов и Узбекистан

В конце 2018 года Усманов заявил, что вложит деньги от продажи своей доли в «Арсенале» в развитие Узбекистана. $100 млн он уже вложил в строительство исламского центра в Ташкенте, еще $100 млн он планирует вложить в развитие кишлаков.

Также Усманов планирует вложить $100 млн в развитие узбекского футбола. При этом Усманов всегда подчеркивает, что он будет вкладываться только в социальные проекты, никаких экономических и бизнес-инвестиций не будет.

Друзья Алишера Усманова

Во время учебы в МГИМО Усманов подружился с людьми, многие из которых сейчас находятся в высших эшелонах власти.

Алишер Усманов и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов

Большую поддержку своему другу оказал выпускник МГИМО, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Сергей Ястержембский и казахский миллиардер Патох Шодиев.

Активы Алишера Усманова

В 2008 году Усманов купил в Лондоне дом за $96 млн. Это поместье в стиле ампир было признано самым дорогим домом в Северном Лондоне.

Особняк Beechwood

Усманов владеет виллой на Сардинии, домом в Подмосковье, а также большим поместьем в Южном Лондоне.

В активах Усманова одна из самых дорогих яхт в мире — «Дилбар». Яхта названа в честь матери олигарха. Стоимость судна оценивается в $480 млн. На яхте есть две вертолетные площадки, джакузи, бассейн, кинотеатр и лифт.

Яхта «Dilbar»

Алишер Усманов дал имя своего отца — Бурхан — лайнеру Airbus A340. Регистрационный номер самолета — M-IABU — непростой. В нем зашифрованы инициалы владельца. IABU — Я Алишер Бурханович Усманов. А буква «М» указывает на место регистрации — остров Мэн.

Семья Алишера Усманова

В 1992 году Алишер Усманов женился на Ирине Винер. Еще находясь в тюрьме, он послал Ирине платок в качестве предложения руки и сердца.

Алишер Усманов и Ирина Винер. Фото: cyber.sports.ru

У пары нет собственных детей, но у Алишера Усманова очень теплые отношения с сыном Винер от первого брака — Антоном.