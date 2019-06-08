Состояние Алишера Усманова на 2019 года оценивается в $12,2 млрд. В российском списке Forbes — 2018 он занял десятую строку. Усманов известен как один из самых щедрых благотворителей в России и Узбекистане.
Kaktakto рассказывает, как житель Узбекистана стал одним из самых богатых людей России и Центральной Азии и одним из самых щедрых меценатов.
Биография
Алишер Усманов родился в небольшом узбекском городе Чирк, в семье прокурора. Несмотря на то, что семья Усмановых была весьма состоятельной и Алишер был младшим ребенком, избалованным он не вырос.
По окончании школы Усманов поступил в МГИМО, на факультет международного права.
В 1980 году Усманова вместе с детьми еще двух высокопоставленных чиновников сажают в тюрьму по «хлопковому делу». Усманова приговорили к 8 годам лишения свободы, из которых он отсидел шесть, освободившись условно-досрочно за примерное поведение. В 2000 году тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о реабилитации Усманова и признал дело против него сфабрикованным.
Вскоре после освобождения Усманов переехал в Москву, где начался его путь миллионера. Первые свои деньги он заработал на производстве пластиковых пакетов в Раменском районе Московской области.
Карьера
В начале 90-х годов Усманов вошел в банковский сектор России, войдя в совет директоров «Первого независимого банка», учредителем которого были «Роснефть», «МиГ»и другие. Именно работая в этой сфере, он заработал свой первый миллиард рублей.
С 1997 года Усманов получает руководящую должность в дочерней компании «Газпром» — «Газпроинвестхолдинг». Благодаря усилиям Алишера Усманова «Газпром» вернул все активы и занял лидирующее положение в российские экономике.
В 2007 году миллиардер расширил сферу своего влияния, и стал медиамагнатом. В его ведении находятся каналы «7ТВ», «МузТВ», «Ю», Disney Russia, а также издание «Коммерсант».
В 2008 году Усманов приобрел Mail.ru Group, а также 30% футбольного клуба «Арсенал», стал инвестором первых фондов DST Global. В 2012 году Усманов выкупает контрольный пакет акций российской компании сотовой связи «Мегафон».
В 2013 году Усманов владел акциями Apple на сумму $100 млн. Продав их, он приобрел акции китайских технологических компаний, в частности интернет-ретейлеров Alibaba Group и JD.com.
Место в списке Forbes
В 2018 году Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Time.
В первые в российский список Forbes Усманов попал в 2008 году с состоянием в $9,5 млрд. Тогда он занял 19-е место. В мировой рейтинг он попал в 2010 году с состоянием $7,2 млрд (100-е место).
Уже в 2017 году в мировом рейтинге Усманов занимает 66 место и пятое в российском. Состояние в 2017 году составило $15,2 млрд.
Благотворительность
Алишер Усманов — один из самых известных меценатов в России. Один из первых его благотворительных проектов стартовал в 2007 году. Усманов выкупает коллекцию картин российского виолончелиста Мстистлава Растроповича у его жены — оперной дивы Галины Вишневской — за $72 млн и передает их безвозмездно в коллекцию Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.
В этом же году Усманов выкупает коллекцию советских мультфильмов и передает права на их трансляцию российскому детскому каналу «Бибигон».
С 2008 года благотворительность Усманова приобрела официальное направление: миллиардер основал фонд «Искусство, наука и спорт», траты которого за первый год работы составили около $126 млн.
Алишер Усманов и Узбекистан
В конце 2018 года Усманов заявил, что вложит деньги от продажи своей доли в «Арсенале» в развитие Узбекистана. $100 млн он уже вложил в строительство исламского центра в Ташкенте, еще $100 млн он планирует вложить в развитие кишлаков.
Также Усманов планирует вложить $100 млн в развитие узбекского футбола. При этом Усманов всегда подчеркивает, что он будет вкладываться только в социальные проекты, никаких экономических и бизнес-инвестиций не будет.
Друзья Алишера Усманова
Во время учебы в МГИМО Усманов подружился с людьми, многие из которых сейчас находятся в высших эшелонах власти.
Большую поддержку своему другу оказал выпускник МГИМО, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Сергей Ястержембский и казахский миллиардер Патох Шодиев.
Активы Алишера Усманова
В 2008 году Усманов купил в Лондоне дом за $96 млн. Это поместье в стиле ампир было признано самым дорогим домом в Северном Лондоне.
Усманов владеет виллой на Сардинии, домом в Подмосковье, а также большим поместьем в Южном Лондоне.
В активах Усманова одна из самых дорогих яхт в мире — «Дилбар». Яхта названа в честь матери олигарха. Стоимость судна оценивается в $480 млн. На яхте есть две вертолетные площадки, джакузи, бассейн, кинотеатр и лифт.
Алишер Усманов дал имя своего отца — Бурхан — лайнеру Airbus A340. Регистрационный номер самолета — M-IABU — непростой. В нем зашифрованы инициалы владельца. IABU — Я Алишер Бурханович Усманов. А буква «М» указывает на место регистрации — остров Мэн.
Семья Алишера Усманова
В 1992 году Алишер Усманов женился на Ирине Винер. Еще находясь в тюрьме, он послал Ирине платок в качестве предложения руки и сердца.
У пары нет собственных детей, но у Алишера Усманова очень теплые отношения с сыном Винер от первого брака — Антоном.
Савдои кӯчагиро ки бояд танзим намояд! Ё чаро мо аз сари роҳ маҳсулоти ғизоӣ мехарем?
Таъмиру навсозии ду меҳмонхона дар Душанбе ва ба фурӯш гузоштани Hyatt Regency
Ширкати IRS қитъаи роҳи минтақаи Варзобро таъмир мекунад
Як сол мешавад Моҳираи бераҳмона аз ҷониби писари генерал кушташуда бо мо нест!
Озмоиш: бо партов ифлос кардани роҳравҳо ва муносибати одамон ба ин кор
Бонки ҷаҳонӣ барои беҳбуди обтаъминкунии Душанбе 30 млн. доллар маблағ медиҳад
Эҳтимоли ба бандари Чобаҳори Эрон дастрасӣ пайдо кардани Тоҷикистон
Президенти Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ ба Тоҷикистон меояд
Росавиатсия аз болои “Тоҷик Эйр” ба суд шикоят бурд
Ҳузури намояндагони Тоҷикистон дар маъракаи интихоботи президенти Қазоқистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста