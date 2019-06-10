ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮНЯ
2008 - В Душанбе открылся первый в Таджикистане Русский Центр Фонда «Русский мир».
2018 - На 61 году жизни, после продолжительной болезни, в Душанбе скончался известный таджикский журналист, пресс-секретарь правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана Усмон Солех.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ИЮНЯ
1923-1979 – Родился Народный поэт Таджикистана, государственный деятель Аминджон Шукухи (председатель Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров Таджикской ССР).
1934 – Родился литературовед Джумабой Азизкулов.
1936 – Родился философ Тагай Рахмонов.
1944 – Родился народный деятель Таджикистана Амонулло Кодиров.
1944 – Родился певец, композитор Абдусалом Рахимов.
1956-1992 – Родился писатель Махмуд Олими.
1961 – Родился композитор певец Шерали Косимов.
1962 – Родился певец Зафар Аюби.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах местами кратковременный дождь, гроза. в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по Западу ГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, по Востоку ГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.
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