АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В гостинице Hilton Dushanbe с 15.00 до 20.00 состоится ярмарка «Туристическое лето-2019». Вход свободный. Здесь можно будет увидеть все многообразие летнего отдыха, сравнить цены и узнать о выгодных турах, о страховках и турпоездках в кредит, ознакомиться с программами летних образовательных лагерей. Все это вы сможете делать, лакомясь блюдами восточной и европейской кухни ресторанов Hilton Dushanbe, попивая напитки искусных барменов гостиницы и слушая хорошую музыку. Для детей будет организован отдельный уголок, где они весело проведут время.
- Академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни приглашает на концерт Хореографического колледжа имени Малики Сабировой. Начало в 12.00.
- Состоятся ответные матчи предварительного раунда Кубка Таджикистана по футболу. Встретятся: «Шохмансур» (Душанбе) – «Баркчи» (Гиссар), «Вахдат» (Вахдат) – «Локомотив-Памир» (Душанбе), «Файзканд» (Восе) – «Хулбук» (Восе), «Дусти» (Джайхун) – «Равшан» (Куляб), «Равшан» (Зафарабад) – «Исфара» (Исфара), «Парвоз» (Международный аэропорт Худжанда) – «Эсхата» (Худжанд).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮНЯ
1955 - Завершилось строительство Чептуринского консервного завода и начат выпуск продукции.
2010 - В Душанбе прошла Международная конференция высокого уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода проведения Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 г.г.
2011 - ООН включила свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.
2016 – Эмомали Рахмон открыл в Дангаре международную обсерваторию «Санглох», бездействовавшую последние 20 лет.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮНЯ
1911-1956 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Ахад Сулаймонов.
1948 – Родился журналист Мирзошо Ватаншоев.
1950 – Родилась писатель Латофат Кенчаева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в предгорных районах сильные, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла.
По Горно-Бадахшанская автономная область – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дожь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных горных районах сильные, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе усиление до 10-15 м/с Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 19-21 тепла.
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