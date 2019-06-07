В Российском центре науки и культуры города Душанбе состоялась презентация книги таджикских историков и журналистов «У врат Востока», повествующей об истории взаимоотношений народов России и Центральной Азии.

На презентации книги «У врат Востока» приняли участие представители посольства России в Таджикистане, историки, журналисты, преподаватели столичных вузов, а также сами авторы данного произведения.

Книга «У врат Востока» написана профессиональными историками Таджикистана – Виктором и Ириной Дубовицких, а также известным журналистом Гафуром Шерматовым.

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«Второе, дополненное и переработанное издание книги очерков «У врат Востока» повествует читателю об истории взаимного познания народов России и Средней Азии – процессе, продлившемся более тысячелетия и включающем в себя десятки тысяч интереснейших событий и судеб людей, многие из которых незаслуженно забыты современниками», - рассказал на презентации журналист-историк Гафур Шерматов.

По словам авторов, большая часть работы создана на основе материалов архивов, а также нескольких сериалов статей, повествующих о событиях совместной истории с IX века нашей эры до наших дней, и адресуется молодежи, студентам, а также всем тем, кто интересуется прошлым России и Таджикистана.

«Книги «появляются на свет» по-разному: одни авторы пишут, что называется, «на одном дыхании», другие перерабатывают их многие годы, добавляя материал к сюжетам буквально по крупицам», - рассказывает один из авторов книги, Виктор Дубовицкий.

По его словам, история этой книги началась примерно 30 лет назад, когда он, занятый своей кандидатской диссертацией, решил поделиться с читателями столичной газеты "Вечерний Душанбе" не вошедшими в его работу интересными архивными материалами: "Читатели встретили их с огромным интересом, а ведущие газеты и журналы страны вышли с предложением подготовить и для них материалы на ту же тему".

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"Так появился на свет сериал «Россия-Таджикистан: история взаимоотношений». Одиннадцать статей сериала, посвященных Таджикистану в годы Великой отечественной войны, были удостоены специальной премии республиканского Союза журналистов в мае 2010 года, - рассказал Виктор Дубовицкий. - Но вместе с многочисленными положительными откликами, чаще стал звучать вопрос: где можно прочесть эти статьи в обобщенном виде?. Так в 2011 году появилась на свет книга «У врат Востока», в которой и были собраны воедино статьи о многовековых связях народов России и Средней Азии".

Небольшой тираж книги в сочетании с огромным интересом к ней, по словам авторов, буквально через год превратил ее в библиографическую редкость.

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«Все это заставило нас восемь лет спустя вновь взяться за перо и подготовить второе, исправленное и дополненное издание «У врат Востока», - рассказывает историк Ирина Дубовицкая. - При этом книга не только значительно увеличилась в объеме, но и существенно дополнилась новыми архивными фотоматериалами. Мы благодарим Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан, лично посла Игоря Лякина-Фролова, а также учредителя ООО «ЭР-граф» Сухроба Раджабова за помощь в издании этой книги, которая, надеемся, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и Таджикистана. Считаем, что второе издание книги поможет нашим читателям лучше осознать общее прошлое, настоящее и будущее наших стран и народов».

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