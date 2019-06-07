Международный инвестиционный форум Pamirinvest 2019 состоится 6-7 августа этого года в административном центре ГБАО – городе Хороге.
Организаторами мероприятия являются Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом, Комитет по развитию туризма, Хукумат ГБАО, Ассоциация предпринимателей и горных фермеров «Милал Интер» и организации Фонда Ага-Хана, сообщается на официальном сайте Форума.
Цель проведения Форума заключается в содействии привлечению отечественных и иностранных инвестиций для развития туризма и его инфраструктуры, налаживанию торгово-экономических отношений с соседними регионами и странами, ускорению реализации программ социально-экономического развития ГБАО, эффективному использованию существующих возможностей и природных ресурсов области.
В форуме намечено участие отечественных и иностранных инвесторов, представителей министерств и ведомств Таджикистана, а также международных организаций.
Организаторы заинтересованы в вовлечении на Форум предпринимателей из числа уроженцев области, которые находятся за пределами области, страны и добились определенных успехов. Уроженцы области могут способствовать в привлечении инвесторов или создать собственный бизнес в малой родине.
На территории ГБАО расположены богатые месторождения полезных ископаемых, многочисленные термальные и лечебные источники. Неповторимый горный ландшафт способствует развитию самых различных видов местного и международного туризма. Построенные на реке Пяндж мосты позволяют наладить торгово-экономические связи и разработать туристические маршруты в приграничные области Афганистана. Устойчиво работает международный КПП «Кульма» между Таджикистаном и КНР.
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