В столице Кыргызстана Бишкеке на следующей неделе соберутся лидеры 11 государств. При том, что членами организации являются восемь стран.
Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 13-14 июня.
Для участия в саммите глав государств - членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии, пишет Радио Азаттык со ссылкой на заведующего отделом внешней политики аппарата президента РК Данияра Сыдыкова.
Он добавил, что повестка дня включает углубление взаимодействия в рамках ШОС и актуальные международные вопросы.
По итогам саммита ожидается подписание около 20 документов.
В 2018 году саммит прошел в китайском городе Циндао, где председательство в организации перешло от Китая к Кыргызстану.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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