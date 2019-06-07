В Вене, во дворце Хофбург под председательством Таджикистана состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвященное вопросам реализации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325.
Представляя концепцию пленарного заседания, Председатель ФСОБ ОБСЕ, Постоянный представитель Республики Таджикистан при ОБСЕ Идибек Каландар отметил положительный сдвиг в странах-участницах ОБСЕ в осознании роли женщин в повышении эффективности сектора безопасности, а также важности их участия в процессе принятия решений, основываясь на Всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ и других рамочных политических документах Организации, призванных стимулировать реализацию Резолюции СБ ООН 1325.
Данное пленарное заседание, состоявшееся в преддверии 20-й годовщины Резолюции 1325, предоставило постоянным делегациям государств-участников ОБСЕ удобную площадку для обмена знаниями и опытом в вопросах расширения участия женщин в секторе безопасности. Кроме того, на Форуме были обсуждены роль и содействие ОБСЕ в осуществлении государствами-участниками реформ, направленных на учет гендерной специфики в секторе безопасности, государственном управлении, системе правосудия и гражданском обществе.
Стоит отметить, что 23 июля 2014 года Правительством Республики Таджикистан был принят первый План действий по реализации Резолюции 1325 на 2014-2018гг. В стране созданы и функционируют 3 рабочие группы (при Комитете по делам женщин и семьи, Министерстве юстиции и Генеральной прокуратуре) для совершенствования гендерного законодательства в конкретных областях. В ближайшее время ожидается принятие второго Национального плана действий на 2019-2022 гг., который подготовлен с учетом извлеченных из реализации предыдущего документа уроков.
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