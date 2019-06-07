Для создания туристической инфраструктуры и апартаментов потребуется $2,5 млн, говорится в резюме инвестиционного проекта Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Срок окупаемости проекта указывается в два года, рентабельность (инвестиций) - 71,8%.

Отмечается, что доходы от туристической деятельности освобождаются от налога на прибыль в течение 5 лет с момента государственной регистрации.

Кроме того, ввоз оборудования, техники и строительных материалов для туристических объектов (в том числе гостиниц, лечебных санаторий и курортов, туристических центров и других туристических объектов) освобождается от НДС, уплаты таможенных пошлин, сокращение на 50% таможенных пошлин на ввоз новых легковых автомобилей, используемых для туристических целей.

Под строительство туристической базы отводится 1 гектар земли.

По данным Госкомитета по инвестициям, поток туристов в Таджикистан в прошлом году увеличился по сравнению с 2017 года почти в 2,5 раза. Нашу республику в прошлом году посетили около 1 млн 40 тысяч туристов.

А доходы туристических фирм выросли на 86% - с $962 тысяч в 2017 году до $1 млн 795 тысяч в 2018 году.

Отметим, что 2019-2021 годы обвялены в Таджикистане «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

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