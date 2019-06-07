Asia-Plus запускает новую рубрику, в которой мы расскажем, куда можно сходить в выходные дни.

С сегодняшнего дня и каждую пятницу мы попытаемся подобрать для вас актуальный список всех самых интересных событий нашего города.

Ну что, друзья. Лето наступило, погода пока не определилась – то дождь то жара – а на носу выходные, соответственно надо отдохнуть, повеселиться и даже потратить время с пользой. Поэтому расскажу вам, куда можно сходить в Душанбе.

Если вы до сих пор не решили где и как, а главное выгодно провести отпуск, ну и в целом лето, обязательно посетите Душанбинскую ярмарку «Туристическое лето-2019».

8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe у вас будет отличная возможность увидеть все многообразие летнего отдыха, сравнить цены и узнать о выгодных турах, о страховках и турпоездках в кредит, ознакомиться с программами летних образовательных лагерей.

Гостиница Hilton Dushanbe Фото tripadvisor.ru

Все это вы сможете делать, лакомясь блюдами восточной и европейской кухни ресторанов Hilton Dushanbe, попивая напитки искусных барменов гостиницы и слушая хорошую музыку.

Для детей будет организован отдельный уголок, где они весело проведут время. И главное – на турярмарку ВХОД СВОБОДНЫЙ!

В этот же день, 8 июня, в 18:30 обязательно посетите Roof Pub по адресу Ф. Ниези 25. (напротив ТЦ «Муниса»).

Здесь можно будет посмеяться над шутками Stand up-комиков, послушать живую музыку и вообще хорошо провести время. Кстати, недавно здесь открылась летняя терраса, поэтому есть отличная возможность посидеть на свежем воздухе.

Если же вы любитель клубного веселья, то вам точно стоит посетить грандиозное открытие клуба VIP. 8 июня в 23:00 вас будут ждать звезды таджикской эстрады, коктейли от бармена, а также розыгрыши, подарки, главный из которых – телевизор.

Кстати о телевизорах. Если вы не любите смотреть этот ящик, а кино на большом экране, то самое время сходить на премьеру, которая стартовала вчера в кинотеатрах нашего города.

«Люди Икс: Тёмный Феникс» - история о Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Тёмного Феникса. Отзывы о фильме достаточно неплохие!

Фото Киноафиша

Ну, а если вы любитель более эстетичного отдыха, то театр оперы и балета имени Садриддина Айни приглашает на концерт Хореографического колледжа имени Малики Сабировой. Он начнется 8 июня в 12.00

Возможно, что-то из того, что произойдет в субботу и воскресенье в нашей любимой столице, мы пропустили. Поэтому, наши дорогие читатели, если у вас есть информация о мероприятиях, которые будут проходить в выходные дни в Душанбе, присылайте нам на Facebook и Viber.

Куда сходить – решать вам, но уж точно не сидите дома, ведь вокруг всегда так много интересного!

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