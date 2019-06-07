Таджикская шахматистка, 13-летняя Сабрина Абророва выиграла золотую медаль Всемирных игр юных соотечественников, которые проходили в Ханты-Мансийске (Россия).
Интрига в шахматном турнире сохранялась до последнего момента, сообщает официальный сайт Игр.
В женской секции к последнему туру лидерство сохраняла Сабрина Абророва из Таджикистана (9,5 очков), в шаге от нее расположилась рейтинг-фаворитка турнира Умида Омонова из Узбекистана (9 очков).
Последнюю партию в турнире, сыгранную с француженкой Ариуной Идер, Умида уверенно выиграла, однако, Сабрина удержала лидирующую позицию благодаря победе над шахматисткой из США Диной Багаевой.
Тройка медалистов личного зачета женской секции по итогам турнира выглядит следующим образом:
1. Сабрина Абророва, Таджикистан (10,5 очков)
2. Умида Омонова, Узбекистан (10 очков)
3. Азалия Мирлан Кызы, Кыргызстан (9 очков)
Сабрина Абророва занимается шахматами четыре года, уже участвовала в нескольких турнирах, но ни разу не была на чемпионате мира.
«Самый сложный матч был с соперницей из Армении, - поделилась шахматистка. - Победить помогло то, что рейтинг-фаворитка Омонова сыграла две партии вничью, одну из них со мной. Неудачи соперницы помогли выйти вперед и победить. Это мой первый раз на Играх, и мне очень понравился как турнир, так и сам Ханты-Мансийск».
В командном зачете победу праздновали шахматисты из Узбекистана (33,5 очка), на втором месте расположились представители Кыргызстана (32,5 очка), спортсмены из Армении замкнули тройку призеров с 28,5 очками. Российская команда завершила турнир на 10 позиции.
Всего в программе игр были соревнования по 7 видам спорта, в них приняли участие представители 60 стран мира.
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