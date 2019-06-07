В Душанбе 6 июня состоялось седьмое заседание Комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом и второе заседание подкомиссии по сотрудничеству.

Делегацию Таджикистана на мероприятии возглавил первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Завки Завкизода, а делегацию Евросоюза возглавил директор Департамента по вопросам России и Центральной Азии Еврокомиссии Люк Девин.

По итогам заседания было заявлено, что в целях развития и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения путем обеспечения электроэнергией, Европейский Союз выделил средства на сумму 20 миллионов евро для реализации строительства ГЭС «Себзор», сообщает пресс-центр Минэкономразвития и торговли Таджикистана.

Гидроэлектростанция "Себзор" будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Cтарт ее строительству еще летом 2015 года дал президент республики Эмомали Рахмон.

Закладка первого камня в строительство ГЭС "Себзор" в ГБАО, июль 2015 года Фото: nm.tj

На малой ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт, планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч электроэнергии.

В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.

Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.

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