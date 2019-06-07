В Душанбе 6 июня состоялось седьмое заседание Комитета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом и второе заседание подкомиссии по сотрудничеству.
Делегацию Таджикистана на мероприятии возглавил первый заместитель министра экономического развития и торговли республики Завки Завкизода, а делегацию Евросоюза возглавил директор Департамента по вопросам России и Центральной Азии Еврокомиссии Люк Девин.
По итогам заседания было заявлено, что в целях развития и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения путем обеспечения электроэнергией, Европейский Союз выделил средства на сумму 20 миллионов евро для реализации строительства ГЭС «Себзор», сообщает пресс-центр Минэкономразвития и торговли Таджикистана.
Гидроэлектростанция "Себзор" будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Cтарт ее строительству еще летом 2015 года дал президент республики Эмомали Рахмон.
На малой ГЭС «Себзор», мощностью 10 МВт, планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч электроэнергии.
В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.
Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.
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